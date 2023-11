Římské derby bez gólů. Domácí kolaps Neapole, Inter po výhře zůstal v čele

Italskou fotbalovou ligu vede i po 12. kole Inter Milán, který doma porazil Frosinone 2:0. První gól zápasu dal obránce Federico Dimarco parádním lobem z víc než 50 metrů. Empoli překvapivě zvítězilo na hřišti mistrovské Neapole 1:0 gólem Viktora Kovalenka z 91. minuty a opustilo sestupové příčky. Římské derby mezi Laziem a AS skončilo bezbrankovou remízou.

V Miláně otevřel skóre krátce před poločasem Dimarco. Levý obránce Interu byl s míčem jen pár metrů za půlící čárou, když si všiml postavení brankáře Turatiho a z obrovské dálky jej přeloboval. Ve 48. minutě byl po faulu na Thurama nařízen pokutový kop, který proměnil Calhanoglu. Devětadvacetiletý záložník s 37 brankami překonal turecký střelecký rekord v Serii A, který držel od 50. let minulého století Sükrü Gülesin. Inter má po čtvrté výhře v řadě dál dvoubodový náskok na druhý Juventus.

Ukrajinský záložník Kovalenko proti Neapoli vstřelil svou první soutěžní branku od 16. října 2021, kdy rozhodl o vítězství Spezie nad Salernitanou. Úřadující mistr, který se opět musel obejít bez kanonýra Osimhena, v tomto ligovém ročníku na svém stadionu zvítězil pouze dvakrát. Neapol tak nevyužila sobotní remízy AC Milán na hřišti Lecce, po níž se mohla posunout na třetí místo.

AS Řím po čtvrteční prohře 0:2 s pražskou Slavií v základní skupině Evropské ligy vstoupili do utkání lépe. Cristanteho branka ze 13. minuty však neplatila kvůli ofsajdu. Tvrdá rána domácího Luise Alberta v 25. minutě se zastavila na tyči. AS Řím ve třetím derby po sobě neskóroval a v tabulce mu patří sedmé místo. Lazio je o tři příčky za ním.

Italská fotbalová liga - 12. kolo:

Neapol - Empoli 0:1

Branka: 90.+1 Kovalenko,

Fiorentina - Boloňa 2:1

Branky: 17. Bonaventura, 49. González z pen. - 33. Zirkzee z pen.,

Udine - Bergamo 1:1

Branky: 44. Walace - 90.+2 Ederson,

Lazio Řím - AS Řím 0:0,

Inter Milán - Frosinone 2:0

Branky: 43. Dimarco, 48. Calhanoglu z pen..