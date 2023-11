Fanoušek AS proti „svým“. Deptal Lukaka i Mourinha, pak šílený obrat

První půle? Všechno špatně. AS sice mělo zápas ve svých rukou, ale hned v úvodu utkání zahodil Romelu Lukaku penaltu, čímž předeslal, že domácí budou pálit šance a Lecce čekat na tvrdý úder.

„Je to první Romelova hrubka v Itálii. Jen ten, kdo penaltu vezme na sebe, riskuje, že ji nedá. Dybala se necítil připraven, tak to vzal Lukaku na sebe. Znám ho lépe než kdokoliv jiný. Vím, jak je citlivý, takže když neproměnil, hryzalo ho to celý zbytek zápasu. Je proto skvělé, že dokázal dát rozhodující gól, bude mít klidnější spaní,“ rozpovídal se po zápase portugalský kouč na adresu svého belgického snajpra.

Zápas proti Lecce však přinesl další příběh. Provinční soupeř šel do vedení v 71. minutě gólem Pontuse Almqvista a jen podpořil skvělý výkon brankáře Wladimira Falconeho, o němž se ví, že je hrdým fanouškem AS, i když za Římany nikdy nehrál. „Dokud budu hrát fotbal, vždy budu mít ambice chytat ve velkém klubu, jakým je AS. Netajím se tím, že tomuto klubu fandím, teď mám ale smlouvu v Lecce a snažil jsem se pomoct týmu na Stadiu Olimpiku získat body. Bohužel to nestačilo. Je velká chyba nezískat v takto rozehraném zápase body,“ pronesl hrdina hostů, který kryl tři pokusy včetně penalty a čelil dalším zapeklitým situacím.

„Je mi Falconeho líto, protože moc dobře vím, že jeho srdce bije pro AS. Vždycky, když se s námi potká, pochytá prakticky všechno,“ chválil gólmana soupeře Mourinho.

Ani umění 28letého rodáka z Věčného města tentokrát nestačilo. Když už se zdálo, že outsider do Apulie odveze nečekanou výhru a získá tři body poprvé od září, přišlo dech beroucí nastavení Římanů. Střídající Íránec Sardar Azmún hostující z Leverkusenu nejprve beranidlem místo hlavičky málem protrhnul síť fantoma Falconeho – 1:1 v 91. minutě.

Jenže AS se s plichtou nespokojilo, dál útočilo a tank Lukaku se na hranici vápna dostal k míči, nenechal se odstavit obránci a tentokráte duel s brankářem soupeře opanoval. Otočil a Stadio Olimpico bylo v laufu snad až na jednoho přítomného.

„Příliš dlouho jsem neslavil. Chtěl jsem s hráči co nejdřív po utkání mluvit o naší nevyrovnanosti. Klidně jsme mohli 2:3 prohrát, považuji to za šílenou výhru. Jednu chvíli jsme měli na hřišti i pět útočníků, Belotti dohrával jako krajní bek. Nakonec jsme to urvali a dík patří i lidem. I když jsme prohrávali a vypadalo to s námi zle, nadále nás vášnivě hnali kupředu,“ vypíchl klady i zápory zápasu Mourinho.

Nyní se už AS připravuje na let do Prahy ke čtvrtečnímu zápasu Evropské ligy proti Slavii.