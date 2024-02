Rychlý obrat Interu, udolal AS Řím a vede o sedm bodů. Zazářil Thuram

AS Řím doma nestačil na Inter Milán • ČTK / AP / Alessandra Tarantino

Fotbalisté Interu Milán zvítězili ve 24. kole italské ligy na hřišti AS Řím 4:2 a vedou tabulku o sedm bodů před Juventusem. Útočník Lazia Ciro Immobile vstřelil 200. gól v italské fotbalové lize a jubilejní trefou přispěl k výhře římského celku 3:1 na hřišti předposledního Cagliari.

Lídři tabulky se v Římě dostali do vedení v 17. minutě, kdy se po rohovém kopu hlavou trefil Acerbi. Domácí ještě do poločasu otočili skóre. V 28. minutě srovnal Mancini a minutu před poločasem dokonal obrat El Shaarawy. „Nerazzuri“ inkasovali dvakrát během prvního poločasu poprvé po 645 dnech. Naposledy se jim to stalo předloni v květnu v zápase proti Empoli.

„Nerazzuri“ však nesložili zbraně. Ve 49. minutě srovnal Thuram a krátce nato šel Inter znovu do vedení po vlastní brance Angeliňa. V nastavení zvýšil na konečných 4:2 Bastoni. Římané pod vedením trenéra Daniele De Rossiho poprvé prohráli, předtím si připsali tři vítězství.

Immobile se proti Cagliari prosadil pět minut po přestávce a zdvojnásobil vedení papírového favorita poté, co si domácí v prvním poločase dali vlastní branku. Třiatřicetiletý útočník na dvousetgólovou metu dosáhl v 341. startu v Serii A a na osmém místě historické statistiky jej už jen pět zásahů dělí od sedmého Roberta Baggia. V této sezoně Immobile skóroval pošesté.

Vzápětí sice snížil Gaetano, ale na víc se svěřenci Claudia Ranieriho nezmohli. Naopak v 65. minutě potvrdil triumf Římanů Felipe Anderson.

Lazio uspělo po dvou zápasech bez výhry a v neúplné tabulce se posunulo na pohárovou šestou pozici. Cagliari po čtvrté porážce za sebou ztrácí jeden bod na příčky zaručující záchranu. Český reprezentační záložník Jakub Jankto strávil utkání na domácí lavičce náhradníků.

Italská fotbalová liga - 24. kolo:

Cagliari - Lazio Řím 1:3

Branly: 51. Gaetano - 26. vlastní Deiola, 50. Immobile, 65. Felipe Anderson,

AS Řím - Inter Milán 2:4

Branky: 28. Mancini, 44. El Shaarawy - 49. a 56. Thuram, 17. Acerbi, 90.+3 Bastoni,

20:45 Sassuolo - FC Turín.