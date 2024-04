Samek: Zimův návrat chápu, já asi Slavii nechybím. V Česku o mě stál...

Nedávno jsi byl na zápase Slavie s Libercem. Jak sis to užil? Nelákali tě zpátky do Slavie jako Davida Zimu?

„Zápas jsem si užil moc, po něm jsem šel i za trenéry a bývalými spoluhráči. Musím říct, že jsem nezaznamenal, že by mě ve Slavii někdo lanařil zpátky, asi jim nechybím. (směje se). Spíš se ptali, jak se mám, jak to se mnou vypadá a jak to v Itálii zvládám.“

Vím, že jsi i fanoušek Ligy naruby, je to pro tebe způsob, jak si udržovat přehled o dění v českém fotbale?

„Jasně. Ligu naruby sleduji, viděl jsem i epizody iSkautu. Moc se mi ale nelíbí pošťuchování Adama Nenadála do Hradce Králové, protože z Hradce pocházím. (směje se) Českou ligu samozřejmě sleduji pořád, koukám na fotbal z celého světa.“

V minulosti jsi řekl, že dokud bude šance hrát v zahraničí, nechceš se vracet do Česka. David Zima zvolil jiné řešení. Jak na ten návrat koukáš?

„V něčem ho chápu, Slavia pořád hrála Evropu, což bylo velké lákadlo. Musel především hrát a hrát celé zápasy, což v Turíně neměl. Cenovka a očekávání jsou riskantní, ale když se mu povedou třeba dvě sezony a EURO, může se opět dostat do zahraničí a tak to on podle mě bral.“

Jak zvládáš náročné časy v italském Lecce? Za necelé dva roky jsi nezaznamenal start za A tým a hraješ za juniorku Primaveru…

„Kdybych řekl, že jsem spokojený nebo že jsem si představoval takovou cestu, lhal bych. První rok byl v pohodě, dařilo se nám s Primaverou. Vytížení v A týmu ale pak nepřišlo. Podzim a přelom roku, kdy se řešila hostování, pro mě nebyl úplně jednoduchý. Musel jsem zapracovat i na psychické stránce. Neříkám, že to bylo tak špatné, že bych musel vyhledat pomoc, ale stojí za to se o tom s někým pobavit. Tento půlrok byl těžký na hlavu.“

Jak probíhala jednání o hostováních?

„Hned po letní přípravě jsem vycítil, že cesta do áčka nevyjde. Přišli čtyři noví střední záložníci, byl to předem prohraný boj. Řešil se klub z první nizozemské ligy i z druhé italské, ale Lecce řeklo, že bude lepší si mě půl roku nechat a pak uvidí. Z toho jsem nebyl šťastný, neměl jsem pak moc radost z fotbalu.“

A v zimě?

„Víc přestupů a hostování se dělá v létě, takže se to v zimě nenašlo. Řešila se i varianta půlročního hostování v Česku, to ale Lecce moc nechtělo. Vím o dvou českých klubech, které o mě měly zájem.“

Budeš konkrétní?

„Jméno jednoho z nich už jsem v rozhovoru zmínil, víc neřeknu.“ (usmívá se)

Jaká je tvoje vyhlídka na léto?

„Mám tu smlouvu ještě na tři roky, reálné je tak hostování či hostování s opcí. Kdybych tu měl narýsovat nějaký ideální scénář, líbilo by se mi angažmá v Nizozemsku. Klidně ve druhé lize. Koukám, jak tam válí Venca Sejk. Můj další cíl je dostat se do reprezentace U21, EURO na Slovensku je velké lákadlo.“

