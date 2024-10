Juventus se po výhře nad Laziem dotáhl na první Neapol. AC Milán porazil Udine

Lazio už ve 24. minutě přišlo o vyloučeného obránce Romagnoliho, jenž faulem zastavil vyloženou šanci Kalulua. Juventus se zbytek zápasu snažil prolomit obranu hostů, ale podařilo se mu to až pět minut před koncem, a to za přispění obránce Lazia Gily, jenž do vlastní branky srazil centr z levé strany. „Stará dáma“ v lize dosud neprohrála a zatím jen jednou inkasovala, čímž po osmi kolech překonala vlastní rekord z let 1966, 1986, 2004 a 2005.

V Miláně padla jediná branka ve 13. minutě, kdy svou první ligovou brankou v sezoně vstřelil Nigerijec Chukwueze. První půlhodinu zápasu uzavřelo vyloučení domácího záložníka Reijnderse, jenž fauloval Lovriče postupujícího na branku. Hlavní sudí své rozhodnutí nezměnil ani po doporučení k přezkoumání situace od videorozhodčího. V první nastavené minutě VAR odvolal branku Ehizibueho pro ofsajd.

V 77. minutě přišli „Rossoneri“ také o útočníka Abrahama, jenž byl tou dobou na hřišti necelých pět minut a musel střídat vinou zranění ramene. Dlouhý tlak hostů vyústil ve čtvrté minutě nastavení v Kabaseleho trefu, kterou opět VAR neuznal pro ofsajd. Milán se v neúplné tabulce posunul na čtvrté místo, Udine se propadlo na šestou příčku.

Italská liga - 8. kolo:

Como - Parma 1:1 (45. Paz - 20. Bonny)

FC Janov - Boloňa 2:2 (73. a 85. Pinamonti - 37. Orsolini, 56. Odgaard)

AC Milán - Udine 1:0 (13. Chukwueze)

Juventus Turín - Lazio Řím 1:0 (85. vlastní Gila)