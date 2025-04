Ve Francii už se titul slavil, v Anglii a Německu k němu lídři tabulky jasně směřují, slušný náskok si drží ve Španělsku i Barcelona. Milovníci dramatu by tak měli směřovat své zraky k Apeninskému poloostrovu. V Itálii se totiž bude o titul zřejmě bojovat do posledního ligového kola, možná i déle. Za současné situace by se o mistrovi rozhodlo mezi Interem a Neapolí nestandardním způsobem – finálovým play-off utkáním.

K debatě o unikátním způsobu rozsouzení, komu při shodě bodů bude patřit trofej, se rozhořela po posledním ligovém víkendu. Inter v závěru utkání padl v Bologně, Neapol uspěla proti Monze. V kolonce bodů tak mají oba týmy po 71 bodech a do konce sezony zbývá pět zápasů. Co když pak situace zůstane stejná?

Ve všech evropských ligách by rozhodovaly následující fakotry: lepší vzájemný zápasem, gólový rozdíl, případně počet vstřelených branek. Přístupy se liší, zatímco v Premier League se upřednostňuje skóre, v Česku se prioritně přihlíží ke vzájemným střetnutím.

Vyhrát ligu lze i na penalty

Úplně jinak tomu však je v Itálii. Tamní svaz se před sezonou 2022/23 rozhodl zavést zpět mechanizmus, který dříve fungoval do roku 2005. Když budou mít po konci sezony kluby na první a druhé příčce stejný počet bodů, o utkání rozhodne play off. Může tak klidně nastat situace, že o titulu rozhodne penaltový rozstřel. Na ten by podle tamních pravidel došlo hned po 90 odehraných minutách. V posledních dvou sezonách ale vyhrály týmy Neapole a Interu tituly s velkým náskokem a kuriózní pravidlo nebylo ani předmětem diskuze.

Jinak tomu bylo na opačném konci tabulky, stejný metr totiž platí pro potenciální sestupující při bodové shodě na 17. a 18. místě. To se stalo hned první rok po znovuzavedení, kdy ve finále o udržení přetlačila Verona Spezii. „Není třeba hledat výmluvy a alibi. Takové play off už se mnoho let nehrálo, ale taková jsou pravidla. Měli jsme si vést lépe,“ litoval tehdy kouč poražených Leonardo Semplici.

Jediná sezona, kdy o titulu v Itálii rozhodl finálový zápas, je spíše pro pamětníky – v roce 1964 zdolala Bologna na neutrální římské půdě Inter. Nová pravidla z roku 2022 ale hlásají, že finálové utkání se bude hrát na půdě týmu, který skončí první (dle standardních pravidel při bodové shodě). Tuto sezony by šlo zřejmě o San Siro, Inter má totiž oproti Neapoli mnohem lepší gólový rozdíl (o 13 branek).

Inter má náročný program

Jde ale zřejmě o jediný trumf, který mají „Nerazzuri“ v rukávu. „Máme opravdu napěchovaný kalendář a cítíme únavu, ačkoliv to by neměla být výmluva. Bojujeme na třech frontách a bude to hodně náročné,“ povzdechl si záložník Nicolo Barella po víkendové ztrátě. Od té doby jedna fronta odpadla, výprask od městského rivala AC 0:3 znamená, že do finále italského poháru se Inter nepodívá.



Přesto má Inter před sebou ještě dvě semifinále Ligy mistrů s Barcelonou, zatímco Neapol se pod vedením Antonia Conteho může soustředit už jen na pět ligových utkání, I.

Finálové play-off by bylo nezvyklou nadstavbou sezony, za současné konstelace by se utkání zřejmě hrálo 1. června, v době kdy už většina fotbalistů užívá dovolenou. Pro Inter by ale stejně nešlo o tečku, v druhé půlce měsíce čeká družinu kouče Inzaghiho ještě Mistrovství světa klubů. Na druhou stranu, při naprosto snovém scenáři by milánský gigant mohl vyhrát "treble". A kdyby k tomu mělo přispět ligové finále na San Siru, šlo by o historický moment. I pro nezaujatého fanouška.