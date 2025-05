Přišla obrovská úleva. Fotbalisté Girony vyhráli po třech měsících, konkrétně po 91 dnech. Na tříbodový zisk si sáhli v pondělním utkání proti Mallorce (1:0) a výrazně si vylepšili pozici v boji o záchranu. Defenziva kolem Ladislava Krejčího udržela teprve druhé čisté konto v tomto roce a český reprezentant k němu pomohl odvážným zákrokem v nastaveném čase. A vyšlo to!

Krejčí je podle počtu obdržených branek součástí druhé nejhorší obrany v této sezoně La Ligy. Gironě se směrem dozadu opravdu nedaří. Ve čtyřiatřiceti zápasech inkasovala 52 gólů, stejně jako Celta Vigo. Hůř na tom je pouze suverénně poslední tým soutěže Real Valladolid (83).

Brankář Paulo Gazzaniga vychytal nulu naposledy 11. ledna při výhře nad Deportivem Alavés (1:0). Pak nastala nejen pro něj mizerná, dost nepříjemná šňůra. Po dalších čtrnácti ligových zápasech nesl na zádech v batohu zátěž sedmadvaceti gólů.

To se změnilo v pondělí na domácím hřišti proti Mallorce. „Odehráli jsme skvělý zápas,“ liboval si trenér Míchel. „Skvěle jsme kontrolovali hru proti kvalitnímu soupeři, který si proti nám nevytvořil téměř žádnou šanci.“

Jeho tým čelil v utkání podle oficiálních statistik jediné střele na branku. Vibrace na stadionu lehce zesílily v nastaveném čase, kdy Girona hájila těsné vedení 1:0.

Krejčí jako poslední hráč reagoval na pohyb spoluhráčů, cuknul tělem o pár metrů dopředu. Ale pozdě. Proto Pablo Maffeo, hráč Mallorky, se mohl dostat k míči v těsné blízkosti pokutového území. Český stoper ho však stíhal a vrhnul se mu skluzem pod nohy. Podobně třeba jako v Lize mistrů proti Ousmanem Dembélém, útočníkovi PSG. Na první pohled to zavánělo penaltovým zákrokem. To by byla v 94. minutě pohroma.

Bývalý sparťan zvedl obě ruce, jako by signalizoval: „Ani jsem se ho nedotknul.“ Stejně to viděl hlavní rozhodčí, který zkřížil ruce, nepískal. A nutno říct, že správně.

Krejčí, jenž odehrál ve Španělsku třináct ligových zápasů v řadě, netrefil balon ani soupeře. Přesto ho rozhodil a vyvázl z toho jako hrdina. „Je pravda, že v závěrečné fázi hry jsme byli lepší, protože jsme lépe drželi míč a útočili. Ale stejně to nestačilo,“ líčil trenér hostujícího celku Jagoba Arrasate.

Anketa Udrží se Girona s Ladislavem Krejčím v La Lize? Ano Ne

Girona i díky tomu vyhrála poprvé od 3. února a v tabulce se dotáhla na patnáctou Sevillu. Čtyři kola před koncem sezony se dostala šest bodů nad hranu sestupového pásma.

„Doufám, že tohle vítězství nám dodá sebevědomí,“ líčil španělský kouč Míchel. „Zažili jsme opravdu těžké období. Jsou to těžké momenty, ale díky nim se člověk může jen zlepšit,“ pokračoval.

Přesto na všech bylo po závěrečném hvizdu vidět, o jak obrovskou úlevu šlo. Včetně Krejčího.

Krejčí v zápase

Odehrané minuty: 95

95 Góly: 0

0 Asistence: 0

0 Střely: 0

0 Přihrávky/úspěšné: 63/58

63/58 Dlouhé přihrávky/úspěšné: 8/4

8/4 Centry/úspěšné: 1/1

1/1 Driblinky/úspěšné: 1/1

1/1 Osobní souboje/úspěšné: 5/4

5/4 Osobní vzdušné souboje/úspěšné: 3/2

3/2 Ztráty míče: 9

9 Zisky míče: 7