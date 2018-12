Pavlenka kouzlil! Favorita z Dortmundu trápil skvělými zákroky

V páté minutě nastavení se Jiří Pavlenka vydal až k protilehlé bráně na rohový kop. Zkusit pomoci vyrovnat na 2:2. Leč, nepovedlo se. Vzápětí vystřelil žlutočerný šinkanzen k typickému nadzvukovému kontru. Přečíslení tři na dva skončilo Götzeho gólem na 3:1. Ale videorozhodčí postřehl malinkatý ofsajd. A tak nakonec na ukazateli skóre zůstalo 2:1.

„Byl to atraktivní fotbal,“ shrnul dění televizní komentátor.

Nezbylo než souhlasit. Hra nahoru dolů, povětšinou ve sprintu a s mnoha nebezpečnými okamžiky před oběma bránami. To se muselo napěchovanému vestfálskému stadionu líbit. Vida, když je na co se dívat, nevadí, že je mráz. Lidi přijdou stejně.

Ani Pavlenka nepotřeboval kožich. Od začátku ho rozehřála práce. Hned zkraje musel padnout pod nohy Reuse, aby zneškodnil tutovku. Krátce nato se na něj sám valil Alcácer. Český gólman proti němu vyběhl, ale posila z Barcelony jej přehodila. Balon se kutálel do sítě, jenže nizozemský záložník Klaassen ho stihl vykopnout centimetr před brankovou čárou ven. Pak se přerazil o tyč a o chvíli později odkulhal předčasně ze hřiště.

První gól uvařil po standardní situaci Alcácer. Naběhl si na centr za obranu a zhruba z deseti metrů ostrou hlavičkou k tyči skóroval. Pavlenka s tím nemohl nic dělat, i když se natahoval po míči, jak mohl. Přesto se chvíli mohl radovat: asistent zvedl praporek a hlavní arbitr gól pro ofsajd neuznal.

Ovšem VAR verdikt obrátil. Správně, postavení mimo hru to nebylo.

Netrvalo dlouho a Pavlenka kapituloval podruhé. Kolmý výpad na pár doteků zakončil zázračný mladík Sancho zpětnou přihrávkou na Reuse, který balon uklidil k tyči. Český brankář skočil robinzonádu, ale na kouli zapadající k tyči nemohl, i kdyby se přetrhl, dosáhnout.

Jiří Pavlenka v akci v zápase proti Dormundu • Foto Reuters

Nemyslete si, že to byl poločas na jednu bránu. To vůbec ne! Potvrdil to dravým průnikem po pravém křídle Gebre Selassie. Jeho centr dortmundská obrana odvrátila na šestnáctku. Tam byl připravený brémský kanonýr Kruse a vystřihl parádní ránu prvním dotykem do šibenice.

Pak bodoval zase Pavlenka, který bravurně vytáhl Reusův skvěle kopnutý trestňák. „Dobrá akce od obou,“ glosoval to on-line deníku Bild.

Na druhé straně to záhy napodobila dvojice Kruse–Bürki. První pohotově pálil, druhý konečky prstů zpacifi koval gólový projektil na roh. Nebýt Pavlenky, drama v závěru by se nekonalo. Na rodáka z Hlučína pádil v nájezdu supertalent Sancho, ovšem ztroskotal na Pavlenkově levém „betonu“.

Fantastický zákrok!

Žlutočerný expres si tak nemohl být do poslední vteřiny jistý třemi body. Výhru však uhájil a titul podzimního mistra mu sluší. Statistici hned připojili, že 69 procent podzimních německých králů slavilo prvenství i na konci soutěže.