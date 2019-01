Pulisic míří z Dortmundu do Chelsea. Co vzkázal fanouškům Borussie? | iSport.cz

Pulisic toho přes mladý věk v kariéře už stihl dost, vždyť za „áčko“ vestfalského velkoklubu poprvé nastoupil už v lednu 2016. Celkem v bundeslize zatím odehrál 81 zápasů, ve kterých vstřelil deset branek. Ještě produktivnější bilanci má v americké reprezentaci, ve třiadvaceti utkáních skóroval devětkrát.

I proto o něj měly velký zájem také další anglické celky, hlavně Liverpool či Arsenal. Pulisic ale nakonec míří na Stamford Bridge. „Zahrát si v Premier League vždycky bylo Christianovým snem, souvisí to i s jeho americkým původem. Vzhledem k tomu, že mu v roce 2020 vyprší smlouva, jsme se rozhodli přijmout extrémně lukrativní nabídku Chelsea,“ uvedl pro web lídra německé ligy sportovní ředitel klubu Michael Zorc.

Sám fotbalista se v obsáhlém vzkazu na Twitteru rozloučil s fanoušky Borussie a zavzpomínal i na své začátky. „S těžkým srdcem oznamuji, že vstupuji do posledních měsíců v našem světově známém klubu. Jako by to bylo včera, kdy jsem poprvé přijel do Dortmundu jako nezkušený, velmi nervózní, ale výjimečně hrdý šestnáctiletý kluk z malého amerického města Hershey. Nevěděl jsem co čekat, ale brzy jsem zjistil, že tady budu v nejlepších rukou,“ napsal Pulisic.

Nejnovější posila Chelsea si velmi považuje toho, že si mohla zahrát před proslulou Jižní tribunou, na níž příznivci Borussie vytvářejí bouřlivou atmosféru. „Byla pro mě čest obléct před ní černožlutý dres a zažít, jak podporuje své hrdiny. Přijali jste mě jako jednoho z vás,“ poděkoval dvacetiletý záložník fanouškům. Zároveň ocenil i přístup vedení klubu a spoluhráčů, kteří mu podle jeho slov pomohli vyrůst v profesionála.

„V létě 2019 se přesunu do Chelsea a do nové soutěže, anglické Premier League. Je výsada podepsat smlouvu s tak legendárním klubem a těším se na spolupráci s jejich týmem světových hvězd. Těším se i na práci s koučem Sarrim a jeho realizačním týmem,“ uvedl na Twitteru Pulisic.

A že by už během jarní části sezony byl myšlenkami v Londýně a na závěr působení v Dortmundu se naplno nesoustředil? To Pulisic odmítá. „Pro dalších šest měsíců je všechno pořád jen o BVB! Prosím nezpochybňujte vášeň, odhodlání a mou 110% oddanost týmu až do posledního míče sezony. Všichni cítíme, že tohle je náš rok a chceme ve všech soutěžích dosáhnout na nejlepší výsledky. Heja BVB!“ uzavřel Američan svůj příspěvek.

Podle britského serveru Daily Mail Pulisicův příchod do Chelsea znovu nahrál častým spekulacím, že na odchodu z klubu je hvězdný Eden Hazard, o kterého má dlouhodobý zájem Real Madrid.