Schick jako Santa! Konečně dal gól i doma, Lipsko na půl cesty k titulu | iSport.cz

Hodinu to v lipské Red Bull Aréně vypadalo na senzaci. Augsburg přijel ve formě a v zádech měl pět vítězství z posledních šesti zápasů, vedl i na hřišti lídra. Tomáš Koubek v brance musel být neustále ve střehu, půl hodiny na hřišti dostal i Jan Morávek, ale stejně byl největší českou hvězdou nakonec Patrik Schick.

10 minut před koncem zůstal po rohovém kopu úplně sám na malém vápně. Přesně načasovaný výskok a kolega z repre se mohl jen ohlédnout. Třetí gól ve třech zápasech a obrat na 2:1. „Stejně jako Santa. Můžete se spolehnout, že Patrik Schick vždycky doručí dáreček,“ slavil twitterový účet Lipska.

Po měsících čekání, až bude po zdravotních patáliích konečně nastoupit, Čech „Rudé Býky“ uhranul. Góly sice dává z podobného prostoru, všechny čtyři z okolí malého vápna, přesto každý jiný. Nejdřív efektním obloučkem přes gólmana, pak z voleje, nekompromisní dorážkou a proti Tomáši Koubkovi uspěl hlavou.

Navíc konečně ve svém novém domově. „Doteď jsem dával góly jen venku, o to to bylo teď hezčí. Fanoušci jsou úžasní, neuvěřitelná atmosféra,“ hledal slova po zápase. Lipsko sice nemusí každý zařadit mezi nejsympatičtější kluby, ale proti Augsburgu ho hnalo přes 40 tisíc lidí, kterým to bylo většinou srdečně jedno.

„Augsburg nám to hodně ztížil, ale zůstali jsme trpěliví. Když jsme vyrovnali, bylo to jako vysvobození. Ještě víc jsme přitlačili a zasloužili jsme si vyhrát,“ prohlásil střelec vítězného gólu.

Nejmladší kouč bundesligy Julian Nagelsmann už skoro nemusí řešit starosti, koho postaví jako druhého útočníka ke gólové mašině Timu Wernerovi. Se Schickem je dělí necelé dva měsíce a minimálně na hřišti si rozumí. Spolu vystříleli v posledních týdnech Lipsku vedení v bundeslize před zimní pauzou. To se v Sasku ještě nestalo a cíl je jasný – po jednom druhém a jednom třetím místě první bundesligový titul.

Zůstane Schick na východě Německa i pak? Může se to stát. Klub má na Čecha z AS Řím opci na 29 milionů eur (740 milionů korun), šlo by o druhý nejdražší transfer v desetileté historii RB, jenže „Santa“ teď sází argumenty, že za to stojí.