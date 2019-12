Schick explodoval! Už chápeme, proč stojí 29 milionů eur, píší Němci | iSport.cz

Obránce Lipska Nordi Mukiele si zaběhl za obranu Dortmundu, gólman Borussie Roman Bürki sice stačil míč při jeho snaze o kličku vypíchnout, ale balon se odrazil a doskákal k Patriku Schickovi, který ho levačkou nekompromisně zatloukl do brány. Uzavřel tím skóre bláznivého zápasu na 3:3.

Po rozpačitém vstupu do německé mise začíná český reprezentační útočník v RB Lipsko nacházet pohodu, která ho opustila v AS Řím. Může si užívat stoupající formy, rostoucího prostoru od trenéra Juliana Nagelsmanna, výborných výsledků i radosti se spoluhráči.

Poslední týdny vycházejí Schickovi náramně. Po problémech s kotníkem a mrzutosti kolem startu za český národní tým v přátelském utkání se Severním Irskem, kdy si zranění obnovil, se dostává do ráže. „Po tom nešťastném začátku explodoval,“ oglosoval pro Sport jeho momentální rozpoložení německý novinář Ullrich Kroemer, který píše pro Mitteldeutsche Zeitung a server RBlive.de.

„Po těch dvou zraněních ještě není ve stoprocentní formě, ale už teď se jeho hostování vyplatilo. Pokaždé, když je na hřišti, splácí důvěru, kterou dostává,“ přidala Yvonne Gabrielová, redaktorka deníku Bild.

Třiadvacetiletý útočník si za Lipsko dosud připsal sedm startů. A v posledních pěti vždy zaujal. „Spouštěčem bylo utkání v Lize mistrů proti Benfice Lisabon (2:2), kdy nastoupil za stavu 0:2. Vybojoval penaltu a díky své skvělé technice udržel mnoho míčů. Lipsko si v tomto utkání zajistilo svou první účast v osmifinále Ligy mistrů,“ připomněl Kroemer.

Schick pak v Paderbornu poprvé nastoupil v základní sestavě a hned vstřelil po elegantním uvolnění hezkou branku. Následně si připsal asistenci proti Hoffenheimu, skóroval proti Düsseldorfu a naposledy se trefil v Dortmundu.

Schick doing his best Bergkamp impression here: pic.twitter.com/uZLDh4c2pn