Pyro nemusí být zločin. Hamburk ukázal cestu, odpalovalo se legálně | iSport.cz

Takhle by to naopak vypadat nemělo: Fanoušci Sparty zasypali při pohárovém derby hřiště světlicemi • Pavel Mazac / Sport

Takhle by to naopak vypadat nemělo: Fanoušci Sparty zasypali při pohárovém derby hřiště světlicemi • Blesk:Czech News Center, a.s./Martin Sekanina

Fanoušci Slavie se v závěrečném zápase sezony opět snažili přesvědčit, že pyro není zločin... Co na to disciplinárka? • Michal Beránek (Sport)

„Pyro není zločin!“ Ten pokřik se ozývá na všech českých fotbalových stadionech s aspoň malou fanouškovskou základnou a rozhodně nemá jen českou jazykovou mutaci. Stejně jako v Česku je i v Německu pyrotechnika na zápasech zakázaná, jenže v Hamburku zatěžovaly pokuty klubový rozpočet tak, až se klubový šéf Bernd Hoffmann rozhodl jednat.

Výsledkem byla akce naplánovaná do detailů. Přesný počet dýmovnic – 10, přesný čas jejich odpálení (při nástupu hráčů na hrací plochu), proškolení lidí, kteří s nimi budou manipulovat i kyblíky s pískem, kam se následně odhodí. Až pak dostali modrobílí svolení od bezpečnostních složek, příslušných komisí a vše potvrdil štempl od DFB – Německé fotbalové asociace.

Ultras podmínky splnili a před zápasem s Karlsruhe vše proběhlo podle domluvy, krátce před výkopem se na severní tribuně nejdřív zaleskly stovky modrých, bílých a černých igelitových vlaječek, o pár vteřin později začal stoupat dým. Ultras HSV sice umí i výraznější prezentace, i tak byl ale efekt podobný, jako při těch „klasických“ zakázaných , byť fanoušci přišli o vzrušení ze zakázaného ovoce.

Ostatním návštěvníkům stadionu fotbal nevadil. Z pěti tisíc oslovených permanentkářů se jich 98 % během prezentace cítilo bezpečně a 89 % rádo uvidí podobná představení i v budoucnu. V Česku si dění u ústí Labe všiml třeba ředitel Slavie Jaroslav Tvrdík: „Skutečně převratný vývoj u našich sousedů,“ napsal na Twitteru.

A pokuta? Tentokrát nula. Dobrá zpráva hlavně pro Hamburk, který v loňské sezoně zaplatil za pyrotechniku do svazové kasy v přepočtu přes 27 milionů korun, mimo jiné i rekordních 3 a půl milionu za brajgl v derby se Sankt Pauli.

Zatím to ale nevypadá, že by byla v zápase druhého týmu druhé bundesligy s předposledním (domácí vyhráli 2:0) hned založena tradice. „Byl to první dobrý krok,“ nechal se slyšet šéf Hamburku Hoffmann. „Teď si sedneme se všemi zapojenými lidmi a zamyslíme se, jak by mohly vypadat ty další.“

Ani ultras nejsou jednotní. Přímo na tribuně sice proběhlo vše podle plánu, ale na sociálních sítích probíhají debaty, zda nešlo o příliš velký ústupek nenáviděnému fenoménu „moderního fotbalu,“ když si jindy anonymní fanatici z tribun nechali koukat pod ruce pořadateli a hasiči. Padají slova jako „cirkus“ a srovnání s minulými výstupy, které jsou daleko spontánnější. Pro jiné je zase lepší nějaké pyro než žádné.