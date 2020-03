Ošklivá tvář Bayernu. Válka proti miliardáři zastínila kanonádu | iSport.cz

Probíhala 67. minuta. Bayern Mnichov vedl na půdě Hoffenheimu 6:0, užíval si skvělý výkon, s domácí partou si dělal, co chtěl. Jenže idylické odpoledne se záhy zvrtlo. Příznivci Bayernu v tu chvíli vytáhli ve svém sektoru obří vzkaz: „Vše při starém. Fotbalový svaz porušil své slovo. Hopp zůstává zku…syn.“

Tím fotbal skončil. Utkání bylo přerušeno a David Alaba a další hráči Bayernu přiběhli vyčinit svým fanouškům. Za pár minut se zase hrálo, jenže jen chvilku. Do doby, než se v kotli hostí objevil druhý urážlivý transparent směrem k majiteli Hoffenheimu Dietmaru Hoppovi. Zápas byl podruhé přerušen, fandy přišel krotit mimo jiné Oliver Kahn, bývalý skvělý brankář a současný člen představenstva mnichovského klubu.

Posledních třináct minut se přeci jen dohrálo, byť podivným způsobem. Hráči obou týmů si navzájem jen přihrávali, tomuto gestu tleskal u hřiště za postranní čárou i Hopp společně s předsedou představenstva Bayernu Karlem-Heinzem Rummeniggem, který ho už předtím konejšil na tribuně. „Byl totálně v emocích,“ popsal Hoppovo rozpoložení Rummenigge. Na hřišti se po závěrečném hvizdu všichni objímali, vypadalo to jako po benefičním zápase.

„Stydím se. V zásadě nejde omluvit to, co se v sektoru našich fanoušků stalo. Byla to ošklivá tvář Bayernu v zápase, který pro nás byl vlastně skvělý, ale takhle to dopadlo,“ povzdechl si Rummenigge. „Absolutní dno. Uděláme vše pro to, aby se podobná akce už neopakovala,“ přidal se prezident bavorského titána Herbert Hainer.

Co měl vzkaz fandů Bayernu znamenat? Primárně byl reakcí na to, že svaz zakázal na dva roky příznivcům Borussie Dortmund výjezdy do Hoffenheimu, kteří se tam při poslední návštěvě také opřeli do Hoppa. Fanouškům po celém Německu se nelíbí princip kolektivní viny, který byl v tomto případě uplatněn, a vzájemně si vyjadřují solidaritu. O víkendu byla přerušena i utkání v Dortmundu, Kolíně nad Rýnem nebo na Unionu Berlín.

Ultras po celé zemi nenávidí Hoppa dlouhodobě za to, že coby miliardář svými prostředky dostal klub z vesnice až do evropských pohárů, Hoffenheim vidí jako komerční projekt bez tradice.

Reakce úspěšného podnikatele? „Kdybych alespoň vzdáleně věděl, co po mně tihle idioti chtějí, bylo by to pro mě lehčí pochopit. Nedokážu si vysvětlit, proč mě tak nenávidí. Připomíná to temné časy,“ reagoval pro stanici Sport 1 na poslední ataky Hopp.

„Spadli jsme na dno. V naší společnosti vidíme nenávistné obrazy a závist a teď už to máme i ve fotbale. Všichni se teď musíme spojit a začít jednat. Takhle to dál nejde,“ rozpálil se ve studiu stanice ZDF Fritz Keller, prezident Německého fotbalového svazu.

Hoppa podpořil i trenér Freiburgu Christian Streich, jehož soubor hrál v sobotu v Dortmundu. „Takové štvanice na lidi jsou nepřijatelné. To, co se v posledních deseti měsících v naší zemi stalo, ať už různé štvanice, útoky na politiky, židovské instituce, nebo turecké bary, je extrémně nebezpečné. Jsme na velmi špatné cestě,“ prohlásil Streich.

Situace v bundeslize totiž eskaluje i z jiných důvodů. Minulý víkend například transparenty proti bossovi Hoffenheimu vytáhli ve vzájemném utkání fandové Mönchengladbachu, přičemž na jeho začátku se držela minuta ticha za oběti šíleného rasistického útoku v městečku Hanau, kdy bylo zastřeleno devět lidí. Na jednom plakátu byla Hoppova hlava zaměřená dalekohledem od pušky.

Někteří k sobě protesty směrem k devětasedmdesátiletému miliardáři a hrůzný čin z Hanau připodobnili. Fanoušci to nechápou. „Plakát není rasistický ani teroristický. Tečka. V Hanau bylo zabito devět lidí nacistou, v Gladbachu byl uražen bílý, německý miliardář. Jedno nemá nic společného s druhým,“ napsali na podporu svých kolegů například fandové Mainzu.

V sobotu se vyjádřili i příznivci Dortmundu. „Ten, kdo zneužívá mrtvé z Hanau k umlčení fanoušků, ukazuje větší bezohlednost než jakýkoliv terč na plakátu,“ stálo na jejich vzkazu.