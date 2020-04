Lipsko už jedná o Schickově přestupu, píší Italové. Chce snížit částku | iSport.cz

Patrik Schick v dresu RB Lipsko pookřál a rozehrál se do slušné formy • Profimedia.cz

Lipsko už podle italských médií začalo jednat s AS Řím o přestupu českého útočníka Patrika Schicka. Čtyřiadvacetiletý fotbalista v německém celku hostuje do konce sezony, která je momentálně přerušená kvůli pandemii koronaviru.