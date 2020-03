Schickův návrat do AS Řím? Od Italů to je hra, říká agent Paska | iSport.cz

Český útočník Patrik Schick zamířil z AS Řím na hostování do RB Lipsko. • Twitter/DieRotenBullen

V Itálii se šíří zaručená teze letního návratu Patrika Schicka do AS Řím. A to z důvodu, že Lipsko, kde je český reprezentant na ročním hostování, nebude mít v důsledku koronavirové pandemie dostatek finančních prostředků na koupi. Prrr! Nic takového (prozatím) není na stole. „Je to hra, pouhá taktika. Vůbec to není tak, že Lipsko nemá peníze. Německé kluby jsou nejzdravější v celé Evropě,“ říká hráčův manažer Pavel Paska. Setrvání jeho klienta v progresivně řízeném bundesligovém klubu je maximální prioritou.