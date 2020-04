TOP 5 fotbalových MEGAtalentů: drahá Borussia, Mbappé i větřící Anglie | iSport.cz

Všichni na sebe už na začátku kariéry výrazně upozornili. Všichni mají obrovskou cenu. Vybrali jsme TOP 5 megatalentů světového fotbalu, ve výčtu přitom nechybí Kylian Mbappé ani ofenzivní duo Borussie Dortmund. Zvolili byste někoho jiného? Napište do diskuze.

Trent Alexander-Arnold (21 - Liverpool)

Přesouváme se do Anglie. Dohromady 84 zápasů v Premier League, 4 góly a 26 asistencí, k tomu připočtěte vítězství v Lize mistrů, mistrovství světa klubů a UEFA superpoháru. Trent Alexander-Arnold má za sebou už v 21letech pěknou řádku zkušeností, svůj životopis navíc bude i dál doplňovat v aktuálně jednom z nejlepších klubů na světě. Liverpool se během pozastavené sezony řítil za titulem, na který by dosáhl po 30 letech, snažení ale utnul koronavirus. Supertalentovaný pravý obránce mohl přidat další prestižní trofej do už tak početné sbírky...