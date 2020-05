Stoper, který ohromil Schicka. Poklad Lipska chce celá Evropa, čím vyniká? | iSport.cz

Patrik Schick se dostal do šance už v první minutě • Reuters

Patrik Schick v dresu RB Lipsko pookřál a rozehrál se do slušné formy • Profimedia.cz

Je mu teprve 21 let, přesto už je označován za nástupce Marcela Desaillyho, francouzské legendy, která ve své kariéře vyhrála úplně všechno a nesmazatelně se zapsala do historie fotbalu. Jeho následovník, jehož chce celá Evropa, se jmenuje Dayot Upamecano. Mílové výkonnostní kroky dělá v Lipsku po boku českého reprezentanta Patrika Schicka, jenž ho označil za největší klenot Red Bullu: „Dejte mu dva roky a bude úplný top!“ Tak dlouho však v Sasku nevydrží.

Mladší generace zná Dayota Upamecana již několik let z počítačové hry Football Manager, věrohodného simulátoru, kde svalnatý Francouz patří k nejprogresivnějším stoperům světa. Vedete velkoklub a máte prostředky na posily? Pak nákupem tohoto hocha rozhodně neuděláte chybu. Úplně stejně přemýšlejí funkcionáři po celé Evropě i v reálném světě.

Bayern, Arsenal, Manchester City i United, Tottenham, Chelsea, Barcelona, PSG, AC Milán nebo Real Madrid. Všichni tihle velikáni mají 21letého obránce na radaru, je jen otázkou času, kdy Upamecano vymění Lipsko za ještě atraktivnější adresu.

„Máme tady hráče, kteří mají obrovský potenciál, navíc z těch pěti největších lig máme nejnižší věkový průměr, asi 23,5 roku. Jsou tu fakt dobří hráči, ale nejvíc musím zmínit stopera Upamecana. Dejte mu dva roky a bude úplný top top top! Pak si pro něj přijde City, Liverpool nebo někdo takový,“ zkusil si zatipovat český reprezentační útočník Patrik Schick, jenž má svého spoluhráče dennodenně před očima. Proto vidí, jaké pokroky dělá chlapík, jenž má v pasu u národnosti napsány hned dva státy: Francii a Guineu-Bissau.

Upamecanův fotbalový příběh se začal pořádně tvořit v roce 2013, kdy si jej coby 14letého bažanta do své akademie vybralo Valenciennes, tehdy ještě celek z Ligue 1. Šlo o vynikající tah, což se ukázalo hned vzápětí, protože Dayot začal reprezentovat Francii. O dva roky později byl u toho, když země galského kohouta vyhrála mistrovství Evropy do 17 let.