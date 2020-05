Otázky před bundesligou: Chtějí se hráči vrátit? Co fanoušci a záchrana Čechů? | iSport.cz

Jaká jsou hlavní témata před sobotním návratem bundesligy? • FOTO: koláž iSport.cz Fotbaloví fanoušci se dočkali, první velká liga se vrací po pauze zaviněné koronavirem. Německá bundesliga se znovu rozehraje v sobotu 16. května, v akci bude Lipsko s Patrikem Schickem a rovnou dojde na derby mezi Dortmundem a Schalke. Jak se hráči staví k restartu soutěže? Jak pauza ovlivní tažení Bayernu či formu rozjetých hvězd? A jak se fanoušci vyrovnají s tím, že nebudou moci na stadiony? Projděte si s námi největší otázky kolem comebacku německé nejvyšší soutěže.

Zvládne Bayern boj o titul? Vypadalo to, že nadvláda Bayernu by tento rok mohla skončit. Rozjezd sezony pod trenérem Nikem Kovačem nebyl ideální, bavorský velkoklub se potácel kolem pátého místa, což zdaleka nesplňuje představy fanoušků a vedení, a o nejvyšší příčku se pral Dortmund s Lipskem. Od doby, co Kovačovu pozici převzal jeho dosavadní asistent Hansi Flick ale Bayern zase jede podle plánu, prodral se zpět na první místo a na BVB s Lipskem má náskok čtyř, respektive pěti bodů. Zvládne jej udržet a vybojovat jubilejní třicátý titul, už osmý v řadě? Někdejší útočník Giovane Élber, který v Mnichově strávil šest sezon, věří, že ano. „Dortmund si během první poloviny sezony, kdy se Bayernu nedařilo, mohl počínat lépe a nasbírat víc bodů. Ale svou šanci nevyužili ani oni, ani Lipsko, a teď to budou mít velmi těžké, aby Bayern sesadili,“ řekl Brazilec pro Goal.com. Návrat bavorského klubu do staré dominantní formy přisuzuje právě trenérské výměně. „Zdálo se, že Kovač si moc nerozumí s hráči. Flick už je zná jak z Bayernu, tak z německé reprezentace, kde byl dříve asistentem, a má jejich úctu. Hráči si teď nemají na co stěžovat, špatný zápas je teď jejich chyba, nemůžou svalit prohru na kouče. Zase se spojili a hrají dobře,“ pochvaluje si Élber.

Zachrání Češi Brémy? Co by teď v Brémách dali za pohodlné osmé místo z minulého ročníku… Werder táhne nepříjemnou šňůru šesti zápasů bez vítězství, všechny tři body bral v této sezoně jen čtyřikrát a s osmnácti body je předposlední. Patnácté místo zaručující jistou záchranu, které momentálně okupuje Mohuč, je vzdálené osm bodů. „Jasný úkol je záchrana, nic jiného si ani člověk nemůže připouštět,“ sdělil Jiří Pavlenka v rozhovoru pro ČTK. Právě bývalý gólman Baníku a Slavie patří spolu s dalším Čechem Theodorem Gebre Selassiem mezi klíčové hráče Werderu. Brémy sice mají zápas k dobru, nečeká je ale vůbec snadný los – v pondělí vyzvou pátý Leverkusen, v dalších dvou kolech pak osmý Freiburg a čtvrtý Mönchengladbach. Tyhle tři tvrdé zkoušky proti týmům z horní poloviny tabulky hodně napoví, zda se české dvojici může podařit pomoci klubu k záchraně.

Vystřílí si Schick přestup? Hraje o to, aby Lipsko ještě ohrozilo vedoucí Bayern a zabojovalo o titul. A taky o své další působení v dresu s rudými býky na hrudi. Patrik Schick na hostování v aktuálně třetím klubu bundesligy ožil, za 15 ligových zápasů už stihl sedm gólů, víc než za předchozí dvě sezony v Římě. Když mu tahle fazona vydrží i po koronavirové pauze, může se jeho zápůjčka změnit v přestup. Zájem by jistě byl už teď, ze strany klubu i hráče. Situace ale není vůbec jednoduchá. Římské AS je ochotné přistoupit na nižší částku, než původně zamýšlených 29 milionů eur, nechce však odkývat nabídku Lipska, které by chtělo až čtyřicetiprocentní slevu. Jednání se nejspíš potáhnou až do léta. Zástupce českého kanonýra Pavel Paska si ze složitých rokování zatím hlavu nedělá. „Jak to vidím, jednání budou ještě dlouhá. Stále platí, že s Patrikem jsme úplně v klidu a v komfortní situaci. Dobře to dopadne. Navíc eviduji zájem i z jiných klubů. Nicméně koncentrujeme se vyloženě na Lipsko,“ sdělil pro Sport. Schickův přestup do Lipska se oddálil, jde o miliony. Agent je v klidu

Zabrzdila pauza kometu Haalanda? Není příliš troufalé říct, že Erling Haaland je nejzářivější hvězdou aktuální sezony. Norský kanonýr válel v dresu Salcburku i v Lize mistrů, v zimě vyměnil rakouskou bundesligu za tu německou. A Borussia Dortmund si jej nemůže vynachválit, vždyť do rozjeté sezony vletěl hattrickem proti Augsburgu a za osm ligových klání už má na kontě devět gólů! Koronavirová pauza do jeho super formy hodila vidle, 19letý útočník si je ale jistý, že ve zbytku sezony nepoleví. „Týmový trénink je důležitý kvůli fyzičce a spolupráci s dalšími hráči. Ale i během téhle přestávky jsem doma tvrdě trénoval, takže se ničeho nebojím,“ sdělil pro klubový YouTube kanál. První tvrdá zkouška Haalandovy formy přijde už v sobotu v podobě prestižního Revierderby proti Schalke. „Už jsem pár derby hrál, ale žádné není takové, jako tohle. Nemůžu se dočkat, až si ho zahraju,“ těší se útočník. Co nevíte o Haalandovi: táta fotbalista, rychlý sprint a jak se vyslovuje jeho jméno

Chtějí se hráči vrátit? Sportovní ředitel Eintrachtu Frankfurt Fredi Bobic jasně prohlásil: „90 procent hráčů se chce vrátit na hřiště!“ Pořád se ale najdou tací, kterým se znovunastartování ligy kontaktního sportu uprostřed pandemie zrovna nepozdává. „Pro mladé zdravé sportovce se silnou imunitou není COVID–19 žádný problém. I ti, co už byli infikovaní, si nemocí prošli bez symptomů,“ nechal se slyšet někdejší vynikající gólman Jens Lehmann. V tom má možná pravdu, hráči sice teď trénují izolovaně, ale nežijí přeci sami. „Pro mě je nejdůležitější zdraví mé rodiny, přítelkyně, prostě všech. Můžu vám rozhodně říct, že moje hlava se nesoustředí na fotbal,“ sdělil v belgické televizi záložník Birger Verstraete, který hraje za Kolín nad Rýnem. Jeho partnerka trpí srdeční vadou, tím pádem spadá do ohrožené skupiny. Belgický středopolař odhalil, že s jedním ze tří hráčů svého týmu, u kterých se nákaza odhalila, ještě den před pozitivním testem trénoval. Několika hráčům se taky příčí fakt, že o comebacku ligy se rozhodlo stylem "o nás bez nás". Obránce Unionu Berlín Neven Subotič pro rozhlasovou stanici Deutschlandfunk řekl: „My, hráči, jsme byli informováni, až když byla všechna rozhodnutí přijata. Nikdo nás nezval ke stolu, nikdo s námi nic nekonzultoval. Když se podíváte třeba na italskou nebo anglickou ligu, kde jsou hráčské asociace uznávanými institucemi, s níž jsou tyto krizové věci projednávány, tak je vám docela smutno, že v Německu to tak není.“ Jeho slova podpořil i Lukáš Hrádecký, jednička Leverkusenu. „Rozhodnutí DFL se musí přijmout, to je v pořádku. Ale mělo by se přijímat společně. Bylo by fajn, kdyby se nás alespoň zeptali,“ sdělil finský gólman se slovenskými kořeny magazínu Kicker

Nebudou se fanoušci shlukovat před stadiony? Jedna zcela zásadní věc bude navrátivší se bundeslize chybět – hlasití fanoušci, kteří jsou jinak týden co týden schopní narvat stadiony. Panují obavy, jestli se velké skupiny příznivců nebudou scházet před uzavřenými stadiony, aby své favority podpořily z nejbližší možné vzdálenosti. Taková starost se v prvním hracím víkendu týká především vyhroceného derby mezi Dortmundem a Schalke. Natěšené fanoušky i starosta Dortmundu Ullrich Sierau prosí, aby se do takových akcí nezapojovali. „Byli bychom radši, kdyby všichni zůstali doma v malém rodinném prostředí, a sledovali derby tam. Musíme dosáhnout nuly – tím nemyslím jen počet získaných bodů Schalke, ale i nových infekcí,“ řekl s vtipným rýpnutím do rivala z Gelsenkirchenu. „Fotbaloví fanoušci mohou v sobotu dokázat, že rozhodnutí o restartu ligy nebyla chyba,“ doplnil policejní prezident Gregor Lande. „Měli by se tak zdržet fanouškovských pochodů a jiných podobných setkání v okolí stadionu a v centru města. Příslušníci policie to budou ve velkých počtech hlídat.“

Budou ve výhodě papírově silnější týmy? Tahle otázka se dost propírala i v Česku. Zástupci menších klubů cítí, že velkokluby s širšími kádry budou mít v nabitém kalendáři zrestartované ligy výhodu nad menšími celky. Klepou se samozřejmě hlavně ti, kdo jsou ohrožení sestupem. Podle deníku Bild by se totiž mohl podle aktuální tabulky určit nejen mistr, ale i dva sestupující v případě, že by se liga přeci jen nedohrála. Na týmech z chvostu tabulky tak leží břemeno vybojovat si co nejvíc bodů v co nejkratším možném čase. Do karet slabším celkům nehraje ani absence fanoušků. Třeba nováček Union Berlín se díky hlasité podpoře své oddané fanouškovské základny dokáže vybičovat k překvapivým výkonům, teď mu motivační kulisa zmizí.