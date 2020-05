Legenda chválí Haalanda: Může být jako Ronaldo, hodí se Realu | iSport.cz

Uchvátil Rakousko, podmaňuje si Německo, zálusk si na něj dělají v Anglii. Erling Haaland by ale podle mnoha názorů nejlépe pasoval do jiné velké fotbalové země, Španělska. Brazilská ikona Rivaldo vidí v norském kanonýrovi perfektní posilu pro Real Madrid, a připodobňuje jej ke svému bývalému spoluhráči z reprezentace Ronaldovi.

Rivaldo se přidal k zástupu obdivovatelů Erlinga Haalanda ve svém sloupku pro sázkovou kancelář Betfair, jíž je ambasadorem. „Už teď, v 19 letech, je to skvělý hráč. Ale může se ještě zlepšovat a patřit mezi nejlepší hráče na světě,“ věří.

48letý Brazilec dával pět let góly v dresu Barcelony, v Haalandovi ale vidí spíše svéh krajanem, který nejvíce válel za konkurenční Real Madrid. „Někteří lidé srovnávají jeho styl s Ronaldem Nazariem, vidím tam jisté podobnosti. Je rychlý, nebojácný, dává hodně gólů. Ale pořád je trocu brzy na to říkat, že je jeho nástupce. Ronaldo hrál na čtyřech mistrovstvích světa, dvě vyhrál, okouzlil celý svět svými góly. Počkejme si na to, jestli Haaland dosáhne jeho úrovně. Ale věřím, že má kvalitu na to, aby se mému skvělému spoluhráči alespoň přiblížil,“ vyhlašuje.

Právě v královském velkoklubu by si Rivaldo, dvojnásobný španělský šampion s Barcelonou, dokázal Haalanda v blízké budoucnosti představit. „Zdá se, že Real je jeho preferovanou destinací. Ukazuje dostatečné kvality na to, aby mu to ve Španělsku šlo. Před brankou je nemilosrdný, to z něj dělá žádané zboží. I Barcelona by pro něj mohla být dobrou alternativou,“ říká.

Haaland od nového roku válí v bundeslize, za Dortmund stihl v devíti ligových zápasech deset branek. I pro německý klub našel Rivaldo slova chvály. „Borussia ho podepsala za 20 milionů liber, na konci sezony za něj může dostat klidně čtyřnásobek. To je fantastický byznys,“ pochvaluje si kroky BVB brazilský internacionál.

„Nikdo asi nečekal, že Haaland chytí v Dortmundu takovou formu už na začátku. Nemyslím si, že byla chyba, že ho třeba Barcelona nepodepsala už v lednu. Nikdy nevíte, jak se mladému hráči bude dařit po přesunu z Rakouska do top ligy. Když by přišel do Realu v té době, třeba by byl jen náhradník, teď dorazí jako hvězda,“ dodal k rychlému růstu Norovy kariéry.

