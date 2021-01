Co (ne)víte o Lewandovském: tragédie v rodině, ze třetí ligy na trůn

Co (ne)víte o Robertu Lewandowském? • FOTO: koláž iSport.cz

Ovládl fotbalové ankety od A do Z a stal se nejlepším sportovcem Evropy. Buldozer Bayern díky němu hrnul trofeje radlicí. Robert Lewandowski rozvazuje obranné uzly. Co se týče gólů, u něj už to není statistika, ale písemka z algebry. Polský kanonýr ke slávě a titulu "The Best" ušel zajímavou cestu. Projděte si s námi, co něm nejspíš nevíte.