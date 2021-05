Brémy padají: černý den a trauma! Šíleně smutné loučení obou Čechů?

Devět let vzorně reprezentoval Brémy, před avizovaným návratem domů ale prožil obránce Theodor Gebre Selassie šíleně smutnou rozlučku. A kdoví, co bude s českým brankářem Werderu Jiřím Pavlenkou. Tradiční klub ze severu Německa vstřebává sestup z bundesligy po jednačtyřiceti letech, oba čeští hráči také.

Druhá německá liga bude v příští sezoně přehlídkou slavných značek, které trápí chmurná přítomnost. Hamburk v ní bude vězet už čtvrtý rok, po čerstvém sestupu přibude Schalke a nově také Brémy. Theodor Gebre Selassie se už na dobrodružství o patro níž nevydá, vrací se do Česka, má namířeno do Liberce. Je otázka, jestli za Werder bude chytat gólman Jiří Pavlenka, jeho ambice sahají určitě výš.

Oba čeští hráči nechyběli v sestavě Brém ani v posledním vystoupení v této sezoně. Werder ale klíčovou bitvu o setrvání proti Mönchengladbachu mezi německou elitou těžce nezvládl a padl 2:4. V kombinaci s výhrou Kölnu nad Schalke to znamenalo pro klub ze severu Německa okamžitý pád do společnosti Heidenheimu, Regensburgu, Norimberku, Aue či Karlsruhe. Brémy spadly podruhé v historii, poprvé v sezoně 1979/1980, tehdy se po roce hned do bundesligy vrátily.

„Je pro mě těžké teď mluvit. Hráči sedí v kabině. Je absolutní ticho,“ vylíčil úzkostlivou atmosféru v kabině trenér Werderu Thomas Schaaf. Ani rychlá instalace ikonického kouče místo Floriana Kohfeldta před posledním kolem nepřinesla požadovaný efekt. „Snažil jsem se a doufal, že mužstvu mohu ještě hodně dát a že to vyjde. Všichni jsme smutní. Je to opravdu veliké zklamání, cítím prázdnotu,“ popsal Schaaf.

Ačkoliv týmový autobus obklopily cestou na stadion stovky fanoušků a dodávaly mu sílu a podporu, Brémy nevystoupily z bídných představení v poslední době. Za posledních deset kol uhrály jediný bod. Mönchengladbach brzy vedl, za stavu 0:1 neuvěřitelně selhal v koncovce Davie Selke. Po přestávce hosté třikrát udeřili, Werder pak dvěma zásahy výsledek jen korigoval.

„Je to černý den pro celé město, klub a fanoušky, kteří nás v posledních letech fantasticky podporovali. Pro nás pro všechny je to traumatický moment. Hrozně to bolí. Tenhle klub prostě patří do první ligy. Je nám to líto kvůli fanouškům a celému městu,“ prohlásil brémský kapitán Niklas Moisander.

Sestup představuje pro tradiční klub velkou ránu. Už v posledních letech se Werder nechlubil nějak velkou finanční silou, ekonomická situace se nyní ještě zhorší. Trpět bude celý region, celkové ztráty vyletí do desítek milionů eur. „Nejprve musíme vše vstřebat. Je to brutální zklamání,“ konstatoval sportovní šéf klubu Frank Baumann. Cílem podle něj ale bude okamžitý návrat do nejvyšší soutěže.

Mise s takovým plánem ale bude pekelně náročná. V Hamburku, se kterým si Brémy zahrají v příští sezoně tradiční derby, by po třech neúspěšných pokusech mohli vyprávět.