Schickův podzim snů. Chvála trenéra i pohoda, TOP kluby v pozoru

Zase na sebe strhl pozornost celého světa. Po nezapomenutelné červnové trefě do sítě Skotska plnil tentokrát Patrik Schick titulky novin svým střeleckým výkonem proti Fürthu, jemuž během sedmadvaceti minut nasypal čtyři góly.

„Chtěl jsem hlavně po zranění opět skórovat a nakonec to bylo jako s kečupem. Nejdřív nic, a jak vytekla první troška, už se to valilo samo,“ smál se hráč s číslem 14 na zádech.

Šlo skutečně o výjimečný počin.

„Leverkusen měl v historii výjimečné střelce. Ale ani Ulf Kirsten, Rudi Völler nebo Stefan Kießling nedokázali to, co Schick,“ připomněl deník Bild, že se český šutér stal prvním hráčem v historii Bayeru, jenž v bundeslize nastřílel čtyři branky v jednom utkání.

„Je to úžasný pocit. Pro mě bylo důležité po zranění opět skórovat, zažít si, jaké to je vstřelit gól. Nenapadlo mě, že bych dneska mohl nastřílet hned čtyři,“ měl radost Schick z historického zápisu.

Kromě klubových rekordů navíc přepisoval i ty individuální. „Je to můj první hattrick na profesionální klubové úrovni. To by mi samo o sobě ke spokojenosti stačilo a dát rovnou čtyři je naprosto oukej,“ bavil novináře forvard s dvanácti ligovými zásahy v jedenácti startech.

Z pohledu vstřelených branek jde už začátkem prosince o nejlepší Schickovu sezonu v celé jeho kariéře. Pokud mu vydrží zdraví, může zabojovat o Torjägerkanone udělovanou pro nejlepšího střelce bundesligy. Tato trofej ovšem poslední čtyři sezony patřila Robertu Lewandowskému a polský fenomén z Bayernu začal senzačně i letošní ročník. Třetí do party v tomto souboji je Nor Erling Haaland z Dortmundu, jemuž stačí na gól pouhých 58 minut.

Jak neuvěřitelně efektivní tito tři čistokrevní hroťáci jsou, dokazuje i tabulka nejlepších střelců v předních evropských ligách. Celé trio jí vévodí v počtu minut potřebných k jedné vstřelené brance. A taková vizitka samozřejmě láká světové velkokluby.

Schick už proto byl spojován s přestupem do Paris Saint-Germain jako možná náhrada za Kyliana Mbappého, pokud Francouz příští léto zamíří do Realu Madrid. Střelce hledají i na severu Londýna v Arsenalu a Tottenhamu. V lednu bude Schickovi šestadvacet let a na přestup do top klubu bude v ideálním věku.

Rekordy k překonání čekají na Schicka i v reprezentačním dresu.

Se 17 brankami je nyní na dělené šestnácté příčce v historické tabulce. Na tuto kótu potřeboval 33 zápasů. Gól přitom vstřelí v průměru každých 127 minut. Jan Koller při svém rekordu 53 branek skóroval každých 121 minut. V Schickových silách tedy je tento rekord minimálně ohrozit.

V kariéře ho ovšem nesmí brzdit vachrlaté zdraví. Jen tento podzim přišel pro svalové problémy o šest utkání. „Strávil jsem díky tomu spoustu času v posilovně a cítím se teď skvěle,“ doufá česká superstar ve světlé zítřky.

Nejlepší střelci v TOP 5 evropských soutěžích jméno tým zápasy/ góly minuty/ góly Robert Lewandowski Bayern 14/ 16 74 Mohamed Salah Liverpool 15/ 13 104 Dušan Vlahovič Fiorentina 16/ 13 110 PATRIK SCHICK Leverkusen 11/ 12 70 Karim Benzema Real Madrid 15/ 12 104 Erling Haaland Dortmund 8/ 11 58 Ciro Immobile Lazio 13/ 11 103 Jonathan David Lille 17/ 11 107 Vínicius Jr. Real Madrid 16/ 10 125 Juanmi Betis 14/ 9 89