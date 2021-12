Ty opice! Německo řeší skandál, zápas třetí ligy byl kvůli rasismu ukončen

Fotbalový svět pravidelně hlásá: nulová tolerance rasismu. V Německu o víkendu proti hanlivým urážkám na hráče tmavé pleti razantně a bezprecedentně zasáhli. Zápas třetí ligy mezi Duisburgem a Osnabrückem se nedohrál, protože na křídelníka hostí Aarona Opokua se z tribuny ozývaly opičí skřeky. „Ani nevím, jak bych měl popsat svou náladu. Je to něco mezi hněvem, hrůzou, smutkem a zklamáním,“ kroutil hlavou prezident Duisburgu Ingo Wald.

Duisburg proti Osnabrücku, běžně by šlo o tuctový zápas třetí německé ligy, který by hltali fanoušci obou klubů a možná pár dalších lidí. Jenže teď se o něm mluví i daleko za hranicemi Německa. Probíhala 33. minuta, hosté měli zahrávat rohový kop, ale křídelník Osnabrücku Aaron Opoku začal něco reklamovat směrem k tribuně s domácími příznivci. Brzy poté odešli všichni aktéři do kabin a utkání se už nedohrálo. Důvod? Ano, rasismus. Taková reakce je v německém profesionálním fotbale unikátní, poprvé se duel z tohoto důvodu nedohrál.

Deník Bild přišel i s konkrétními poznatky, co mělo směrem k dvaadvacetiletému hráči zaznít. Už v průběhu zápasu měl slyšet opičí skřeky a pak mu v uších zabrnělo: „Ty opice, nemůžeš kopat roh.“ Rozhodčí ho hned konejšili, uklidňovali. „Snažil jsem se o něj postarat. Viděl jsem, jak šokovaný,“ popsal pro MagentaSport hlavní rozhodčí utkání Nicolas Winter.

Hříšník byl ihned odhalen, má jít o pětapadesátiletého muže, jehož ostatní fandové předali policii. Když se ještě řešilo, jestli bude utkání pokračovat, křičeli lidé na tribunách: „Pryč s nacisty“. „Můžeme se jen stydět. Doufám, že je to poslední varování pro všechny duté hlavy, které jsou tady i ve světě, aby přijaly a respektovaly každého takového, jaký je,“ konstatoval tiskový mluvčí Duisburgu Martin Haltermann.

„Aaron byl z toho vyřízený a nebyl schopen dál hrát. Musíme být zároveň vděční za to, že mnoho fanoušků Duisburgu reagovalo tak, jak reagovalo. Provinilce mezi sebou identifikovali,“ poznamenal Michael Welling, předseda klubu z Osnabrücku.

Opoku patří mezi mnohé příklady multikulturalismu v Německu. Má ghanské kořen, ale v mládežnických výběrech reprezentoval evropskou zemi, v níž se narodil a žije. „Nemůže to být jen tak, že budeme vytvářet slogany a tisknout je pak na trička. Musíme reagovat, když se něco takového stane,“ zůstal rezolutní Welling.

„Ani nevím, jak bych měl popsat svou náladu. Je to něco mezi hněvem, hrůzou, smutkem a zklamáním. Jsem zděšen, že se něco takového stalo v Duisburgu. To se vůbec neslučuje s našimi hodnotami a posláním,“ smutnil prezident Duisburgu Ingo Wald.

Oba kluby i Německý fotbalový svaz pochválily hlavního sudího Wintera za to, že utkání předčasně ukončil. Teprve se bude rozhodovat o tom, zda se duel bude opakovat, dohrávat, nebo bude kontumován. Kontrolní svazová komise avizovala, že celý případ prošetří. Konat začala už i duisburská policie, která zadrženého muže i svědky události vyslýchala.