Vindheim se blýskl při debutu za Schalke. Měl prsty ve čtyřech gólech

Do nového angažmá vtrhl po hlavě. Andreas Vindheim zamířil ze Sparty na hostování do Schalke a hned v prvním zápase, do kterého zasáhl, se ukázal ve velmi dobrém světle. V druholigovém utkání proti Aue přispěl gólem a asistencí k vítězství 5:0, měl ale prsty i v dalších dvou brankách.

Měl být mužem, který vyřeší trable Sparty na pozici pravého obránce. Nor Andreas Vindheim přišel v létě 2019 za zhruba 33 milionů korun, ale nedokázal se prosadit tak, jak se čekalo. A to ani pod Václavem Jílkem, Václavem Kotalem, ani Pavlem Vrbou.

Přesto v létě prodloužil na Letné smlouvu do června 2024. Před necelými dvěma týdny jej však pražský celek poslal na hostování, a to na prestižní adresu – do Schalke 04. „Jsem velmi šťastný, že moje cesta nyní vede právě sem. Chci odehrát co nejvíce zápasů a samozřejmě vyhrávat, to je jasné,“ pravil Vindheim po přesunu do Gelsenkirchenu.

Domácí utkání s Kielem ještě strávil celé jen mezi náhradníky, pro sobotní duel v Aue už jej ale řecký trenér Dimitrios Grammozis nasadil do základní sestavy. A 26letý norský hráč mu důvěru plnohodnotně splatil.

V 18. minutě viděl Vindheim po faulu na Bena Zolinskiho žlutou kartu, ale pak se začal do statistik zápasu zapisovat způsobem, jaký si od něj v Schalke slibují. V 36. minutě jeho střelu mířící do branky ještě obránce domácích vykopl, ale jen k Simonu Teroddemu, který otevřel skóre utkání.

Vzápětí si role vyměnili. Terodde na polovině hřiště přízemním křížným pasem vybídl Vindheima k úniku za obranu, který Nor neomylně zakončil gólovou střelou. Prosadil se tak hned ve svém prvním startu v novém působišti. Po hodině hry se navíc asistencí podílel na gólu Dannyho Latzy na 4:0, když měl na pravé straně dostatek času na to, aby vyslal přesný centr, který jeho spoluhráč hlavou poslal do domácí sítě.

Ani to ale nebylo vše. V 72. minutě se Vindheim rozeběhl po pravé straně a jeho sražený centr doputoval k Marvinu Pieringerovi, a ten už věděl, co s míčem udělat - 5:0.

„Ahoj fanoušci Schalke. Jsem moc šťastný, že jsem dal svůj první gól v klubu. Už se těším, až se uvidíme na domácím stadionu,“ řekl spokojený Vindheim ve videu, které „Die Knappen“ zveřejnili na svém Twitteru.