Revolta v Německu, Lipsko „vysoudilo“ více diváků. V Česku se dál čeká

V Německu mají kluby po krk restrikcí omezující počet diváků na stadionech. Některé bundesligové kluby se svých práv domáhají soudně. Lipsko už částečně uspělo, využít arénu může na pětadvacet procent. Chce ale padesát. K soudu se vydávají i Dortmund, Bielefeld a Kolín nad Rýnem. V Česku stále platí nesmyslné omezení sportovních akcí tisícovkou diváků. Diskuse o změně vyznívají do ztracena, radikální kroky nejsou na pořadu dne.

Bundesligu, stejně jako další přední evropské soutěže, o minulém víkendu oficiálně přerušila reprezentační přestávka, byť v Evropě se žádné ostré mezinárodní zápasy nehrály. Teď už se ale vše znovu rozjede. A kluby touží po tom, aby se na stadion dostalo mnohem víc fanoušků než ještě v lednu.

V každé německé spolkové zemi platí jiná pravidla. Nejnověji se spojily tři celky ze Severního Porýní-Vestfálska – Borussia Dortmund, Bielefeld a Kolín nad Rýnem. Všechny tři týmy oznámily, že se ve zkráceném řízení pokusí u soudu nechat přezkoumat omezení pro vstup příznivců. Jde o čas, kompletní trio hraje doma hned teď o víkendu.

Dortmund mimochodem hostí v očekávaném duelu druhého se třetím Leverkusen, současná pravidla by ale na tribuny pustila jen 750 fanoušků (0,92% celkové kapacity).

Právní kroky již podniká také Lipsko, celek ze Saska. Ještě třiadvacátého ledna na utkání s Wolfsburgem (2:0) mohla do Red Bull Areny jen tisícovka vyvolených. Klub ovšem uspěl u soudu a o příštím víkendu proti Kolínu nad Rýnem se už na stadion dostane téměř dvanáct tisíc příznivců (25% kapacity).

Lipsko se však s novým verdiktem nespokojilo, bojovat hodlá ještě dál. „Rozšíření kapacity z tisíce diváků na 25% kapacity je sice zlepšením. Ale vzhledem k tomu, že jsme v Sasku v současné době v rozhodujícím ukazateli, tedy obsazenosti nemocničních lůžek, dokonce pod tzv. očekávanou hranicí, nejsme s rozhodnutím spokojeni. Ani na odděleních intenzivní péče, ani na těch běžných, není v současné době kritická zátěž,“ uvedlo Lipsko.

Klub vypracoval konkrétní plán, podle kterého je možné zaplnit polovinu stadionu bez jakýchkoli rizik. Uspěje Red Bull znovu?

Situace v Česku je už od listopadu minulého roku neměnná. Do sportovních arén se dostane maximálně tisíc fanoušků, přičemž nezáleží na velikosti stadionu, což je zcela absurdní. Tisíc lidí tak může přijít do uzavřené haly, stejně tak na fotbal do Edenu. Logiku v tom nehledejte…

Nic se nezmění ani pro první jarní kolo FORTUNA:LIGY. Ligová fotbalová asociace v pondělí potvrdila neměnnost opatření. „Co se týká návratu diváků na stadiony, samozřejmě bychom si to všichni moc přáli. Dle našich informací se na ministerstvu zdravotnictví připravují materiály a plány, jak budou probíhat rozvolňovací vlny a postupné změny stávajících opatření. Za profesionální fotbal bychom si přáli, abychom v co možná nejbližší době přešli do režimu padesáti procent povolených kapacit ligových stadionů. Také v tomto modelu jsme už v minulosti fungovali a myslím, že naše kluby dokázaly bezpečně zajistit všechna pravidla a jejich dodržování,“ uvedl Dušan Svoboda, předseda LFA.

Deník Sport se včera dotazoval tiskového mluvčího LFA Štěpána Hanuše, jakým způsobem tlačí na zrušení, či zmírnění opatření a zda došlo během posledních hodin k nějakému posunu. Případně, zda je ve hře podobný postup jako v Německu. I v kontextu středečního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zrušení nařízení pro neočkované v souvislosti se vstupem do gastronomických zařízení. A také proto, že v několika dalších evropských zemích se opatření ruší a diváci se vrací na stadiony. Ostatně Premier League je „otevřená“ už řadu týdnů. Redakce však byla odkázána na pondělní tiskovou zprávu.

O problému šla řeč také během úterního brífinku po jednání výkonného výboru asociace. „Rozhodnutí je na ministerstvu zdravotnictví,“ vysvětloval šéf FAČR Petr Fousek. „Jednání probíhají permanentně. Tisíc lidí, to je tristní pohled. Chci, aby tribuny mohly být plné jako v Premier League.“ Místopředseda asociace Jiří Šidliák podotkl: „Může tu být i šance, že dojde k rozdělení na sektory a budeme se bavit o procentuálním zaplnění kapacity stadionu. Usilujeme aspoň o to.“

Revolta klubů jako v bundeslize se zatím nepředpokládá. Pokud by ale současný stav trval i pro další kola, uvažování prvoligových aktérů se může změnit.