Schick hlásí návrat, od doktorů dostal zelenou. Konečně, ulevil si trenér

Naposledy hrál v polovině února v Mohuči, kde si poranil lýtkový sval. Chvátalo se, aby stihl s národním týmem play off o mistrovství světa, ale nešlo to. Patrik Schick se teprve až v tomto týdnu naplno zapojil do tréninku s Leverkusenem, v sobotu proti Hertě Berlín už může nastoupit.

„Patrik má za sebou dobrý týden, neměl žádné problémy. V sobotu bude k dispozici,“ potvrdil kouč Bayeru Gerardo Seoane, který se bez druhého nejlepšího bundesligového střelce musel obejít právě od 18. února, kdy Schick utrpěl v utkání v Mohuči trhlinu v levém lýtkovém svalu.

Pro západoněmecké mužstvo je to jako pohlazení. V posledních sedmi kolech ho totiž čeká bitva o Ligu mistrů, do ní jsou kromě Leverkusenu zapojeny i týmy Lipska, Freiburgu a Hoffenheimu, daleko není ani sedmý Köln, jenž na klíčové čtvrté místo ztrácí pět bodů. To je poslední příčka, která v bundeslize zaručuje přímou účast v Champions League. Osmý Frankfurt a devátý Union Berlín ztrácí sedm bodů.

„Patrik je rozdílový hráč, který nečeká jen na centry do vápna. Do šancí se dostává i díky své technice a rychlosti,“ oceňuje Seoane Schicka, který dal v ligové sezoně už dvacet gólů, stačilo mu na to jen dvacet ligových zápasů. Prostě co utkání, to trefa. Lepší střelec je v soutěži pouze tank z Bayernu Robert Lewandowski.

Ten mimochodem pomohl v úterý Polsku na mistrovství světa, Švédům dával ve finále play off gól z penalty a nasměroval domácí k výhře 2:0.

Schick si tuhle reprezentační šanci musel nuceně odpustit. Lýtkový sval nestihl před duelem ve Švédsku úplně doléčit, český národní tým hrál v poslední fázi kvalifikace bez něj a prohrál po prodloužení 0:1.

Pro Leverkusen je návrat vysokého útočníka důležitý i proto, že druhá velká ofenzivní opora Florian Wirtz si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni. Do konce sezony je ze hry i francouzský křídelník Amine Adli.

Tak trochu i proto se už ve středu nechal slyšet ředitel klubu Fernando Carro, že v létě Schicka nemíní prodat. „Počítáme s ním ještě na několik let,“ prohlásil v rozhovoru pro televizní stanici Sky.