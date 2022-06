O Krále je zájem v Německu: tři kluby z bundesligy, Schalke na něj nemá

Fotbalový reprezentant Alex Král by mohl po ročním hostování ve West Hamu zamířit ze Spartaku Moskva do německé ligy. O čtyřiadvacetiletého záložníka má podle serveru německé televizní stanice Sky Sport zájem hned několik klubů, a to Hertha Berlín, Bayer Leverkusen a Lipsko. Král zaujal i bundesligového nováčka Schalke, který si ho však prý nemůže z finančních důvodů dovolit.