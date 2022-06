Král: návrat do Spartaku, nebo Lipsko? Zájem kvůli kouči i opoře na odchodu

Český reprezentační fotbalista Alex Král by mohl dostat novou šanci, tentokrát v bundeslize, pod starým známým koučem. Král se přitom za uplynulý rok nedokázal prosadit na hostování ve West Hamu, který zřejmě nehodlá uplatnit opci. To znamená návrat do Spartaku Moskva na konci června. Ale na jak dlouho? Zdá se, že jeho bývalý trenér právě z Ruska Domenico Tedesco, jenž nyní vede RB Lipsko, by ho rád přivedl do středu zálohy. Odtud mu totiž možná odejde stálice, kterou se pokouší vyfouknout Bayern.

Čeští fanoušci byli přesunem Alexe Krále nadšení. Zdálo se, že ve West Hamu vzniká česká kolonie. Tomáš Souček a Vladimír Coufal se v sestavě Hammers naplno usadili a svými poctivými výkony nadchli fanoušky londýského klubu.

Třetím do party měl být Alex Král. Na konci srpna roku 2021 zamířil do Londýna ze Spartaku Moskva na roční hostování s opcí. Trenéru Davidu Moyesovi však moc do hry nezapadl a za rok si nedokázal vybojovat ani pozici střídajícího hráče. V Premier League odehrál za celou sezonu jedinou minutu. West Ham tedy patrně opci neuplatní, byť je Čech oficiálně členem jeho kádru až do konce června.

Pro Krále se ale podle německého Sky Sport rýsuje možná ještě zajímavější štace. O jeho služby stojí bundesligové Lipsko, které si v příští sezoně zahraje základní skupinu Ligy mistrů. West Ham přitom míří „pouze“ do Konferenční ligy.

Zdá se to jako překvapivý interes, ale ze dvou pohledů dává smysl. RB bude shánět fyzicky silnou a atleticky vybavenou „šestku“ s dobrou přihrávkou. Klub totiž nejspíš opouští stálice střední zálohy Konrad Laimer. V klubu strávil pět let, ale nyní o něj má velký zájem Bayern Mnichov. „Je docela možné, že příští sezónu nebudu hrát v Lipsku,“ prozradil pro mnichovský sportovní web TZ.

Cena, za níž je Lipsko ochotné prodávat, se pohybuje okolo 20 milionů eur (asi 493 mil. korun). I když je jeho tržní hodnota o něco větší (26 mil. eur - trasfermarkt), Laimerovi končí smlouva v létě 2023 a pak by mohl odejít zadarmo. Naproti tomu Alex Král ho může nahradit přibližně za 7 milionů eur (172 mil. korun), alespoň taková je jeho cena rovněž podle webu trasfermarkt.com.

A tím druhým důvodem je osoba již zmíněného hlavního trenéra Lipska Domenica Tedesca. Italsko-německý manažer totiž Krále vedl ve Spartaku a věří, že jeho schopností by využil i v bundeslize.

Podle informací Sky Sport už došlo k prvnímu kontaktu klubu s hráčem. Král by zřejmě nebyl proti, v Rusku pravděpodobně zůstat nechce. Zájem o jeho služby má ale údajně i turecké Fenerbahce. Dá se očekávat, že český reprezentant by dal přednost německé cestě, ale otázkou je, odkud Spartaku přilétne lepší nabídka a zda chce za každou cenu prodávat. Král má v hlavním městě Ruska smlouvu do roku 2024.