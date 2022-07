Posila Dortmundu Haller má nádor varlat. Opustil tým, čeká ho vyšetření

Sébastien Haller přestoupil do Dortmundu z Ajaxu • Profimedia.cz

Letní posila fotbalistů Dortmundu Sébastien Haller má nádor varlat. Osmadvacetiletý útočník, jenž přišel do Borussie před necelým měsícem jako náhrada za kanonýra Erlinga Haalanda, to zjistil na přípravném kempu týmu ve Švýcarsku poté, co se necítil dobře při pondělním tréninku.