Střelecké domino: kdo, kam a za koho? Od Haalanda k Lewandovskému

Čeká se na první ránu, na to, kdo odšpuntuje bublající trh. Pak už desítky milionů eur létají sem a tam. Jako když City vykoupí Erlinga Haalanda z Dortmundu, ten sáhne po Sebastianu Hallerovi z Ajaxu, ten zase po Stevenu Bergwijnovi z Tottenhamu a ten po Richarlisonovi z Evertonu… Deník Sport dal dohromady přehled nejvýraznějších výměn evropských útočníků, do které teď přibývá asi největší jméno: Robert Lewandowski z Bayernu do Barcelony.

Osm let oblékal dres Bayernu Mnichov, stal se jeho symbolem, největší hvězdou, rekordmanem, který překonával statistiky legendárního Gerda Müllera. Pak ovšem začal Robert Lewandowski toužit po změně. Rok před koncem smlouvy s bavorským velkoklubem se velmi otevřeně vzpíral pokračování.

Až si svůj přestup bez nadsázky vydupal.

„Barcelona učinila nabídku, která pro nás měla smysl. Navíc jsme přivedli excelentního útočného hráče Sadia Maného. Takže jsme s Barcelonou uzavřeli dohodu, ale zatím jen ústně, smlouva podepsaná není,“ citovala šéfa Bayernu Olivera Kahna agentura DPA.

Ta smysluplná nabídka má činit padesát milionů eur, asi 1,2 miliardy korun. Dohodu posléze potvrdila i Barcelona na svém klubovém webu.

„Na podmínkách přestupu jsme domluveni, ale čeká se na zdravotní prohlídku, po které dojde k podpisu smluv,“ uvedl katalánský klub.

Lewandowski už do Barcelony odcestoval a posléze by za novým mužstvem měl odletět do USA, kde mají Katalánci naplánované turné. Na polského střelce čeká tříletý kontrakt s opcí na další rok.

Jak už to naznačil Oliver Kahn, Bayern si vlastně mohl dovolit svou superhvězdu pustit, protože už na začátku přestupního termínu ohlásil příchod Sadia Maného z Liverpoolu. Nejspíš podobný scénář vedení předpokládalo a získáním senegalského útočníka se jistilo. Ostatně je to běžná – zejména letní – praxe velkých klubů. To ony především aktivují pohyb hráčů napříč Evropou.

Když se totiž Liverpool dozvěděl, že o Maného přijde, začal makat na náhradě. Vybral si Darwina Núňeze z Benfiky, za něhož zaplatil bezmála dvě miliardy korun. A portugalský klub zase své personální úbytky řešil nákupem Davida Nerese ze Šachťaru Doněck a taky Petarem Musou, bývalým útočníkem Slavie, z Boavisty.

Takových malých nebo větších příběhů je po kontinentu spousta. Úplně ukázkový příklad spustil jeden z největších přestupů léta: Erling Haaland z Dortmundu do Manchesteru City za zhruba jeden a půl miliardy korun. Borussia už měla mezitím domluveného talentovaného Karima Adeyemiho ze Salcburku, pak ale zaplatila zhruba 800 milionů korun za Sebastiana Hallera z Ajaxu. A nizozemský šampion pak o dva dny později představil jako náhradu Stevena Bergwijna z Tottenhamu, za něhož položil stejnou částku.

Spurs pouštěli Bergwijna s ledovým klidem, protože už měli podepsaného Richarlisona z Evertonu. Ovšem tam se řetěz zatím nakrátko zabrzdil, „karamelky“ totiž teprve dotahují Maxwela Corneta z Burnley.

Ale mělo by to klapnout.

Trh funguje.

Robert Lewandowski v Bayernu

Červenec 2014 – červenec 2022

8x mistr bundesligy (2015–2022)

3x vítěz DFB Pokal (2016, 2019, 2020)

4x vítěz německého Superpoháru (2016, 2017, 2018, 2020)

1x vítěz Ligy mistrů (2020)

1x vítěz Superpoháru UEFA (2020)

1x vítěz MS klubů (2020)

375 - soutěžních zápasů

343 - soutěžních gólů

Za 50 milionů pro 15 milionů

Potvrzení tříletého kontraktu s roční opcí mezi Barcelonou a Robertem Lewandowským je jen formalitou. Katalánská nabídka ve výši 50 milionů eur (asi 1,2 miliardy korun) obměkčila mnichovský Bayern. Podle německých médií si polský útočník na Camp Nou vydělá až 15 milionů eur čistého (cca 370 milionů korun), zatímco obvykle dobře informovaný italský insider Fabrizio Romano zmiňuje o něco nižší částku – 9 milionů eur čistého (222 milionů korun).

Podle reportéra německého deníku Bild Christiana Falka projevovaly o polského střelce srovnatelně intenzivní zájem Chelsea i Paris SG. „Lewa ale měl v hlavě jen Barcelonu,“ prohlásil.

Celý uplynulý týden německá média často spekulovala o tom, že po návratu z dovolené Lewandowski bude stávkovat, třeba i markýrovat zdravotní potíže, aby si vynutil přestup. Jak už to bývá, nic se nepotvrdilo. Polák se od úterka normálně zapojil do přípravy. Se stejnou intenzitou a nasazením, jako by měl v Mnichově, kde měl ještě na sezonu smlouvu, dál působit. Ocenil to například i jeho spoluhráč Thomas Müller. „Dzięki,“ poděkoval Lewandowskému na sociálních sítích v polštině za spolupráci, aby v angličtině dodal: „Osm výjimečných let, mnoho gólů, mnoho trofejí, vzestupů a pádů, ale vždy respekt a skutečný duch vítězství.“

Navíc se ukazuje, že dohoda o přestupu se mezi kluby zrodila mnohem dříve. Údajně její zveřejnění podle španělských médií zdržoval hráčův agent Pini Zahavi. Třiasedmdesátiletý Izraelec požadoval za Lewandowského příchod na Camp Nou provizi 20 milionů eur (bezmála půl miliardy korun) ve čtyřech ročních splátkách. Barcelona se jí prý dva týdny bránila… Až nakonec kývla. A má Lewandowského. Nebo on ji?