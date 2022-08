Hororový start Leverkusenu: Schick nenaplňuje očekávání, Hložek si zvyká

Klub se dvěma rudými lvy ve znaku prožívá vůbec nejhorší start do sezony od svého postupu do bundesligy. Víkendová prohra 1:2 s Augsburgem byla pro Leverkusen již třetí porážkou ve třech zápasech. „Spálíme spoustu šancí a naopak dostáváme hloupé góly,“ popsal hlavní příčiny opakujících se krachů trenér Gerardo Seoane. Slova švýcarského kouče podporují i čísla. A byť má Bayer v úvodu ročníku kopec smůly, musí jeho hvězdy, Patrik Schick a Adam Hložek, notně přidat.

Od svého postupu mezi elitu v roce 1979 zažil Bayer Leverkusen podobně hororový vstup do sezony pouze před čtyřmi lety. Tehdy sice „lékárníci“ přešli přes první kolo DFB Pokalu, ale následně prohráli úvodní tři ligová kola.

Na konci sezony z toho ovšem bylo čtvrté místo v bundeslize a tedy postup do Ligy mistrů. Víru, že se vše v dobré obrátí i letos, může Leverkusenu dodávat statistika.

Pokud by totiž fotbal byl šablona, měl by Bayer mít pohledem metriky očekávaných gólů (xG) nyní na svém kontě šest vstřelených branek. Ve skutečnosti však vstřelili jeho hráči pouze čtyři góly.

Tato neefektivita bolí „lékárníky“ o to více, že jeho soupeři byli naopak v zakončení nadmíru kliničtí. Z očekávaných čtyř zásahů vytěžili rovnou sedm tref.

„Do šancí se dostáváme, ale v zakončení jsme jaloví. Naopak soupeře necháváme lacino skórovat. Máme rozhodně na víc,“ popsal trefně situaci stoper Jonathan Tah.

Neštěstí Leverkusenu nejlépe reflektuje víkendová porážka 1:2 s Augsburgem. Bayer se poprvé v sezoně představil před vlastními fanoušky, a zatímco z desíti střel na branku skóroval pouze jednou, hosté skórovali z obou střel mezi tři tyče.

Augsburg se tak radoval z historicky první bundesligové výhry nad Leverkusenem a gólman Bavorů Rafal Gikiewicz se dostal do nejlepší jedenáctky kola. Do ní Polákovi pomohl i Patrik Schick, který v 86. minutě v tutové šanci nasměroval svůj volej z malého vápna pouze do rukavic Gikiewicze.

Český střelec navíc takřka identickou šanci zahodil i v prvním kole na hřišti Dortmundu, kde sám nasbíral xG 1,03, a přesto neskóroval. Zatím tak nenaplňuje očekávání, že by se po odchodu Roberta Lewandowského a Erlinga Haalanda měl stát králem střelců.

Čísla má přitom podobná jako v minulé sezoně. Nenašel však střeleckou pohodu.

To Adam Hložek si především zvyká na kvalitu německé nejvyšší soutěže a nové spoluhráče. Jakousi vlaštovkou může být, že po jeho zblokované střele srovnal zápas s Augsburgem Charles Aranguíz.

Sparťanskému odchovanci se ovšem oproti minulosti výrazněji nedaří v driblinku a v soubojích, což souvisí právě s přechodem do těžší soutěže.

Vzpruhou pro české reprezentanty by měl být fakt, že se oba gólově prosadili hned v prvním soutěžním utkání sezony. Navázat na to mohou v sobotu proti Hoffenheimu Pavla Kadeřábka.

První tři zápasy Leverkusenu v sezoně