Série Leverkusenu skončila, Hložek naskočil v závěru. Král hrál za Schalke

Adam Hložek nastoupil do roku 2023 skvěle • Profimedia

Fotbalisté Dortmundu porazili v 18. kole německé ligy Leverkusen 2:0. Konec vítězné série Bayeru neodvrátil ani Adam Hložek, který hrál od 70. minuty. Jeho spoluhráč Patrick Schick kvůli dlouhodobému zranění do zápasu nenastoupil. Schalke remizovalo s Kolínem nad Rýnem 0:0 a ve třetím utkání po zimní přestávce získalo první bod. Český záložník Alex Král nastoupil po zranění za tým z Gelsenkirchenu poprvé od listopadu, na hřiště přišel jako střídající hráč v poslední čtvrthodině.

Dortmund šel do vedení po půlhodině hry. Brandtovu přihrávku do vápna Haller přenechal Adeyemimu, jenž vstřelil první branku v bundeslize. Po změně stran zvýšil Dortmund náskok, když si Wolfův centr srazil do vlastní sítě Tapsoba. V 70. minutě si reprezentant Burkiny Faso málem vstřelil druhý vlastní gól, na brankové čáře však nakonec odkopl míč Frimpong.

Ve stejné minutě přišel na hřiště český útočník Hložek, do výrazné šance se však nedostal. Leverkusen si přesto vytvořil v závěru zápasu velký tlak, šance Diabyho ale skončily na skvěle chytajícím Kobelovi. Leverkusen po pěti výhrách za sebou prohrál a je na devátém místě, Dortmund je čtvrtý.

Schalke mohlo jít do vedení hned v úvodu zápasu, Jenzovu hlavičku ale reflexivním zákrokem vytáhl mimo tři tyče Schwäbe. V úvodu druhé půle měl velkou příležitost hostující Hübers, jeho hlavička ale skončila pouze na břevně.

Domácí nováček soutěže zůstal na posledním místě tabulky. Kolín nad Rýnem, který v úterý remizoval také s Bayernem a v novém roce ještě neprohrál, je dvanáctý.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 33. Adeyemi, 53. Tapsoba (vl.) Sestavy Domácí: Hrádecký (C) – Frimpong, Tapsoba, Tah (63. Bakker), Hincapié – Andrich, Palacios (70. Bellarabi) – Diaby, Amiri (80. Demirbay), Adli (80. Azmún) – Wirtz (70. Hložek). Hosté: Kobel – M. Wolf (85. Hummels), Süle (C), N. Schlotterbeck, Ryerson – Adeyemi (72. Bynoe-Gittens), Bellingham, Can, Özcan, Brandt (85. Reus) – Haller (61. Modeste). Náhradníci Domácí: Lomb, Bakker, Azmún, Bellarabi, Demirbay, Fosu-Mensah, Hložek, Kossounou, Sinkgraven Hosté: Meyer, Bynoe-Gittens, Guerreiro, Hummels, Malen, Modeste, Moukoko, Reus, Reyna Karty Domácí: Tapsoba, Wirtz Hosté: Adeyemi, Özcan, Modeste, Ryerson Rozhodčí Welz – Thomsen, Pelgrim Stadion BayArena, Leverkusen