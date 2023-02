ONLINE: Hoffenheim - Leverkusen. Kadeřábek proti Hložkovi, kdo uspěje?

Fotbalisté Leverkusenu po katastrofálním vstupu do sezony vyplavali z pásma ponoru a dostali se do středu tabulky. Jenže poslední dva zápasy prohráli a už by to zase chtělo bodovou injekci. Ve 20. kole bundesligy se Bayer představí na hřišti Hoffenheimu, který se naopak každým zápasem namáčí o něco více, nevyhrál posledních pět duelů. Vzájemný souboj má výkop v 15:30. ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.