Síla z Východu: jak jsou na tom bašty NDR? Prapor drží Lipsko a Union

Video se připravuje ... Znovusjednocení Německa v roce 1990 přineslo tamním obyvatelům výrazné sociokulturní změny. Nové politické situaci neunikl ani fotbal. Otázkou je, jak právě on na tom „vydělal“ v bývalé NDR. Kluby z někdejší Německé demokratické republiky začaly paběrkovat a nebýt současného vzestupu Lipska, pomyslná železná opona by v zemi fungovala dál. A kde hráli Češi? Pravda je, že je jich bylo docela dost. Po znovusjednocení nejlepší fotbalisté z východu odešli za lepšími finančními podmínkami do západní části země. Za symbol tehdejší doby můžeme považovat drážďanského rodáka Matthiase Sammera, jenž se stal legendou Borussie Dortmund. Věděli jste, že Michael Ballack je odchovancem Chemnitzu, tedy Saské Kamenice (dříve Karl-Marx Stadt)? Nás zajímalo, jak si někdejší východoněmecké bašty vedou dnes.

BERLINER FC DYNAMO Desetinásobný mistr NDR, Dynamo Berlín, už roky paběrkuje ve čtvrté lize. A připomíná těžké retro. V dnešním Německu byste našli už jen minimum stadionů sovětského vzezření. Dynamo má jeden z nich. Vejde se na něj jenom necelých dvanáct a půl tisíce diváků. Na podzim 1972 sem ovšem přijel v rámci Poháru UEFA Liverpool. Jednou došlo v Poháru mistrů evropských zemí na souboj s Baníkem Ostrava. Šlo o policejní klub tehdejší Stasi, kupa zápasů byla po „Peltovsku" cinklá, a tak vznikala rivalita s Unionem, který si naopak přízeň režimu dopřát nemohl. Nová doba klubu příliš nepomohla. Po pádu berlínské zdi se kádr rozpadl, namátkou Andreas Tom odešel do Leverkusenu a třeba Hamburk uzmul Thomase Dolla s Frankem Rohdem. Aspoň jedna radost na závěr: klub plánuje návrat ke svému starému logu, o nějž přišel po patáliích s ochrannou známkou. Starý stadion Dynama Berlín během pohárového zápasu s bundesligovým Stuttgartem • Foto profimedia.cz

1.FC UNION BERLÍN Aktuálně druhý tým bundesligy dotírající na Bayern. To je Union Berlín. A tak je na stadionu An der Alten Försterei (u Staré hájovny) veselo. Organizace vznikla v tehdejší NDR jako protipól kubům ministerstva obrany a vnitra. A protože se netěšil politické přízni, měl to hodně těžké. A snad ještě horším okolnostem musel čelit v porevoluční době. Dokonce hrozilo sloučení s Dynanem. Arénu pomáhali renovovat fanoušci, kteří stejně tak vybrali peníze mezi sebou, aby klub nezbankrotoval. Tým reprezentuje nižší střední třídu berlínských obyvatel. O to víc velkolepější je současné tažení. Union docela překvapivě postoupil do první ligy v roce 2019 a hned se v nejvyšší soutěži etabloval. Po postupu do Konferenční ligy letos hraje tu Evropskou a teď útočí dokonce na Ligu mistrů. Zastiňuje o poznání bohatší Herthu, tudíž z bratrské lásky vznikla v hlavním německém městě mezi oběma kluby výrazná rivalita. Fotbalisté Unionu Berlín jsou momentálně druzí v bundeslize a prohánějí první Bayern • Foto Reuters

FC ENERGIE CHOTĚBUZ Po sestupu Energie Chotěbuz v roce 2009 zmizel na čas východoněmecký fotbal z bundesligové mapy. Tým z města ležícího nedaleko polských hranic zažil v posledních letech velký úpadek. Nedostatek movitých sponzorů zapříčinil během pár let pád o několik soutěží níže. Klub měl dobrou mládežnickou základnu, jenže talentovaný potěr hned posbírali finančně zajištěnější konkurenti. Chotěbuz momentálně působí až ve čtvrté lize. Z Čechů zde hráli například Martinové Fenin a Hyský nebo Jan Rajnoch. Martin Fenin v dresu Energie Chotěbuz • Foto Jaroslav Legner / Sport

RB LIPSKO Úpadek východoněmeckého fotbalu zastavil příchod koncernu Red Bull do Lipska. Zatímco tradiční lipské značky jako Chemie a Lokomotiva živoří ve čtvrté lize, to Rassen Ballsport Leipzig (jak zní oficiální název) zadělal na pořádně strmou cestu vzhůru. Klub z půl milionového města byl založen teprve v roce 2009, bleskově se prokousal z páté ligy až do první a prohání Bayern. Největším úspěchem je druhé místo v nováčkovské sezoně 2016/2017 a semifinále Ligy mistrů 2020. Za tým dával góly Patrik Schick, jeho dres nosil i exsparťan Niklas Hoheneder a v týmu U17 působí Yannick Eduardo, rodák z Kadaně s česko-nizozemskými kořeny. Organizace sice čelí nenávisti fanoušků z tradičnějších klubů. Na druhou stranu, jak Lipsko dokáže rozvíjet mladé fotbalisty by ostatní mohli závidět. Před časem vznikla vtipná historka o tom, kterak tehdejší manažer Ralph Ragnick odmítl Jamie Vardyho, protože byl starý. A věděli jste, že právě v Lipsku v roce 1900 vznikl německý fotbalový svaz? Patrik Schick v dresu RB Lipsko • Foto Profimedia.cz

SG DYNAMO DRESDEN Kultovní adresa, to je Dynamo Dráždany. Osminásobný mistr NDR, semifinalista Poháru UEFA. Moderní doba už ale přinesla střídmější výsledky. Klub často pendluje mezi druhou a třetí ligou, navzdory mohutné fanouškovské podpoře občas čelí finančním trablům. A taky se těší poměrně velké české stopě. Kopali tu pánové Ivo Ulich, Pavel Pergl, Pavel Fořt, Tomáš Votava, Filip Trojan, Josef Hušbauer nebo Ondřej Petrák. Spolu s Hansou Rostock přitom Dynamo bylo po znovusjednocení přijato do bundesligy. Po čtyřech letech sestoupilo a nevrátilo se dodnes. Poté co dosloužil stadion, dokonce byla ve hře možnost, že by klub hrál své zápasy v šedesát kilometrů vzdálených Teplicích. Dnes ovšem hraje v nové aréně pro 32 tisíc diváků. Ondřej Petrák pózuje s dresem Drážďan • Foto Twitter.com/@DynamoDresden

FC CARL ZEISS JENA Zašlou slávou se pyšní taky koncernový klub firmy Carl-Zeiss. Jena se dočkala tří titulů a docela bohaté historie v evropských pohárech. V 60. až 80. letech 20. století patřila k evropské špičce. O tom svědčí účast ve finále Poháru vítězů pohárů v sezoně 1980/1981. Nedaleko českých hranic tak jezdili soupeři jako Olympique Marseille, AS Řím, Valencia, Bordeaux, Janov nebo Real Madrid. Současnost je horší: tým patří k průměru čtvrté ligy. Když byl tým ještě ve třetí lize, zahrál si za něj v sezoně 2011/12 Jan Šimák. Jan Šimák v dresu Carl Zeiss Jeny • Foto Michal Beránek / Sport