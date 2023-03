Šéf po prohře s Leverkusenem zuřil: To nebyl výkon hodný Bayernu Mnichov

Specialisté na lídry. To jsou v této sezoně hráči Bayeru Leverkusen. Po Unionu Berlín v 13. kole si s vedoucím mužstvem bundesligy poradili i nyní, když díky dvěma proměněným pokutovým kopům porazili Bayern Mnichov 2:1. „Dnešek ospravedlnil existenci VAR. Rozhodčí špatně vyhodnotil obě penaltové situace, ale naštěstí se opravil,“ děkoval videu Lukáš Hrádecký, kapitán Bayeru. Leverkusen ztrácí na evropské poháry už jen tři body.

Za prvním vítězstvím nad bavorským gigantem po více než třech letech vykročili „lékárníci“ rázně. Od prvních minut v deštivém počasí udávali tón zápasu. Kemir Demirbay zatopil Yannu Sommerovi dvěma rohovými kopy zahranými přímo do brány. Švýcar svůj tým podržel i při šanci velice aktivního Jeremieho Frimponga.

Úvodní branku duelu ovšem vstřelil Bayern. Úřadující šampioni ukázali svou kvalitu, když se prosadili ze své první šance v utkání. Po pěkné souhře se trefil Joshua Kimmich.

„Šli jsme nezaslouženě do vedení. Vůbec se nám nedařilo v přechodu do útoku, což proti tak dobrému týmu je velký problém. Dali jsme si sotva tři, čtyři přihrávky za sebou. Navíc jsme vepředu vůbec nevyhrávali souboje a ani směrem do obrany jsme nebyli silní,“ byl ke svým svěřencům kritický Julian Nagelsmann, jenž o půli provedl hned tři změny v sestavě.

Ani razantní krok ovšem nepřinesl kýžený efekt.

S chutí hrající domácí se dočkali odměny po deseti minutách druhého dějství. Benjamin Pavard ve vápně přišlápl Amina Adliho, jemuž vyzul kopačku. Francouzský křídelník ovšem k úžasu celé BayArény viděl od sudího Tobiase Stielera žlutou kartu za simulování. V tu chvíli zasáhl VAR, jenž zkušeného rozhodčího povolal k monitoru a Stieler následně svůj výrok opravil.

K penaltě se postavil Exequiel Palacios a přesnou ranou k pravé tyči srovnal.

Za dvacet minut se situace opakovala. Adliho ve vápně sestřelil Dayot Upamecano a Stieler opět ukázal domácímu křídelníkovi žlutý kartonek za filmování. Adli poučen první situací zůstal v klidu. Stielera opět opravil VAR a Palacios následně vstoupil podruhé do téže řeky, když trefou do stejného místa jako při prvním gólu utkání otočil.

„V obou případech bylo hned jasné, že Adli nic nepřihrál a bude to penalta,“ komentoval klíčové situace duelu Julian Nagelsmann. Trenér Bayernu přiznal, že kromě závěrečných deseti minut, byli jeho svěřenci horším týmem a Leverkusen si vítězství zasloužil.

„S tím plně souhlasím,“ culil se Xabi Alonso. „Náš výkon byl úžasný. Bayern je v tuto chvíli jedním z nejlepších týmů v Evropě, ale my byli skvělí na míči a hráli v ohromném tempu,“ pochvaloval si trenér „lékárníků“, jenž s Bayernem jako hráč vyhrál třikrát bundesligu.

„Tohle nebyl výkon hodný Bayernu Mnichov,“ zuřil sportovní ředitel Hasan Salihamidžič.

Adam Hložek nastoupil v samotném závěru, kdy Bayer především bránil těsný náskok. Díky vítězství 2:1 se Leverkusen dostal na tři body od 6. příčky znamenající předkolo Konferenční ligy.

Naopak mnichovský gigant řeší trable. V týdnu se do německých novin dostal taktický plán Bayernu před utkání s Bochumí, což znamená, že v kabině mnichovského celku je práskač. Bayern rovněž ztratil vedoucí příčku, kterou nyní okupuje Borussia Dortmund. „Der Klassiker“ je přitom na programu hned po reprezentační přestávce.

„Musíme bezpodmínečně vyhrát. Jinak to se ziskem titulu bude velice složité,“ je si Nagelsmann vědom vážnosti situace. Bayern ovládl posledních 10 sezon. Přijde letos změna?