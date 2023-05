Hallerluja v Augsburgu. Koubek se činil, ale uzdravený střelec řádil

Vědělo se, že jestli BVB ještě může pomýšlet na titul, bude to díky zaškobrtnutí Bayernu doma s Lipskem. Tak se také stalo. Bavorský favorit padl 1:3, byť v poločase vedl a zápletka konce bundesligy je dokonána. Kolaps si nedokázal vysvětlit ani kouč Thomas Tuchel. „Všechno je postavené na hlavu. Pokusím se pochopit, proč jsme ve druhé půli udělali tak nehorázný krok zpět. Trochu se ale bojím, že se nedočkám odpovědi.“

V neděli tak Dortmund nastoupil v Augsburgu s vědomím, že tři body jsou titulová nutnost, protože se nedá předpokládat, že Bayern pohoří v posledním kole s Kölnem a rovnost bodů by družině chorvatského trenéra Edina Terziče nestačila.

Jenže Dortmund doma a venku, to je v letošní sezoně velikánský rozdíl. Zatímco při počítání bodů jen za domácí zápasy by borci ze Signal Iduna Parku mohli slavit titul už dneska, venku vyhráli ze 17 ligových zápasů jen osmkrát. Augsburg navíc stále bojuje o záchranu, takže náboj zápasu nikdo nemusel hledat pod mikroskopem. V brance domácích znovu naskočil Tomáš Koubek namísto zraněného Rafala Gikiewicze. Horkokrevný Polák je navíc dle informací německých médií jednou nohou pryč z klubu.

Nezdráhá se komunikovat s kamerou či provokovat fanoušky soupeře. I takovou pověst má v Německu Gikiewicz. Jaký to rozdíl oproti pokornému Tomáši Koubkovi, který si svou šanci musel vyčekat. Gikiewicz měl údajně ve smlouvě klauzuli, že pokud odchytá v sezoně alespoň 25 zápasů v bundeslize, smlouva se mu automaticky o rok prodlouží. Teď je pětatřicetiletý brankář na kótě 23 utkání a je jasné, že i kdyby stihl poslední zápas sezony, metu nepokoří. Před vedením Augsburgu tak bylo rozhodnutí, které možná překvapilo. „Gikiewicz a Augsburg půjdou každý svou cestou.“

Duel proti BVB tak mohl být pro Tomáše Koubka novou nadějí. V Německu se totiž momentálně nevěnuje příliš pozornosti tomu, že by Koubek od příští sezony měl být jedničkou. Favoritem na post první brankáře, pokud Gikiewicz skutečně odejde, se zdá být někdejší německý reprezentant do 21 let Finn Dahmen z Mohuče. Koubek každopádně nezklamal a vysloužil si v zápase nejvyšší hodnocení z týmu.

Od začátku duelu 33. kola se totiž v Augsburgu hrálo na jednu branku. Jenže Dortmund těžko nachází ten správný otvírák na konzervy outsiderů v jejich domovině. Přes zjevnou převahu ztratili Hummels a spol. už v Bochumi, Stuttgartu či na Schalke. Nic tedy nebylo jisté.

V sestavě favorita se objevila na hrotu hlavní zbraň jara Sébastien Haller. Poté, co loni porazil rakovinu varlat těsně po svém přestupu z Ajaxu do Německa, je to právě reprezentant Pobřeží slonoviny, který drží naděje BVB na první titul od roku 2012 (celkově devátý v klubové historii), jenže od začátku utkání to tak jasně nevypadalo.

První půle bezgólová i s červenou kartou Felixe Uduokhaie, který domácím vše ztížil, ale o to více se skvadra před Koubkem semkla. Po změně stran tak favorit více zatopil, zastřeloval se Raphael Guerreiro. Jednou dokonce orazítkoval tyč přízemní střelou za letícím Koubkem.

Český brankář se činil, pochytal celkem sedm pokusů na bránu, jenže po hodině hry se prosadil právě Haller na první pohled nenápadnou střelou ze značného úhlu. Teprve pak se Augsburg více osmělil, protože jen bodový zisk znamenal už jistou záchranu.

Pootevřenější obrana však byla přesně to, co BVB potřebovali. Ještě jednou Haller a pak v nastavení Julian Brandt rozhodli. Dortmund to zvládl na první pohled jednoznačně 3:0. „S výkonem jsem spokojen. Čeká nás poslední krok, pak teprve půjdou ven veškeré emoce. Ještě jsme neskončili. Kluci si mohou koupit nová auto, domy, jet na luxusní dovolenou, ale blíží se pocity, které si nekoupíte,“ promluvil po utkání odhodlaně kouč Terzič.