Kovář už patří Leverkusenu: Nejlepší cesta, těším se na Hložka a Schicka

Přes dva měsíce nevěděl, co s ním bude. Budoucnost Matěje Kováře po veleúspěšném hostování ve Spartě zahalila hustá mlha. Protrhl jí až nyní přestup z Manchesteru United do Leverkusenu, se kterým podepsal kontrakt do roku 2027, což nyní bundesligový klub oficiálně potvrdil. „Léto bylo strašně hektické, náročné na hlavu. Od 31. května jsem nevěděl, kde budu hrát. Ze všech možností, které byly ve hře, je Leverkusen ta nejlepší cesta,“ pochvaluje si talentovaný gólman a těší se na spolupráci s krajany Patrikem Schickem a Adamem Hložkem.

První a vysněná varianta, tedy pokračování na Letné formou dalšího hostování, se ve druhé polovině července začala bortit. Matěje Kováře, oporu mistrovského týmu Sparty, proto začala obklopovat nejistota.

Ještě pár dní nazpět, tedy v čase, kdy už se řada evropských lig rozjela, stále nevěděl, kde bude působit. Nyní už má jasno. Čerstvě se stal novou posilou Leverkusenu, který za něj Manchesteru United i s bonusy zaplatil přes devět milionů eur (přibližně 216 milionů korun).

„První dojmy jsou skvělé. Jsem rád, že se moje situace po dlouhém čekání vyřešila. Můžu začít novou etapu v Leverkusenu, na kterou se moc těším. Je to velký klub a další posun v mojí kariéře,“ uvedl Kovář v rozhovoru, který zprostředkovala médiím jeho agentura Sport Invest.

Napříč létem se přitom spekulovalo o mnoha různých scénářích. Vyptávala se Aston Villa, zájem projevil i španělský Cádiz. Ve hře dlouho zůstávala i Sparta, byť po zjištění, že by United mladého gólmana chtěli zpeněžit formou transferu, tahle možnost dostala zásadní trhliny.

Nakonec všechno dopadlo úplně jinak.

„Matěj Kovář se stal součástí skvělé sportovní organizace a já jsem velmi rád, že se tento transfer podařilo uskutečnit. Upřímně se jednalo o jedno z nejsložitějších jednání, které jsem ve své kariéře vedl. Manchester velmi dobře ví, jak kvalitním a perspektivním hráčem Matěj je, finální podmínky transferu tomu jednoznačně odpovídají. Velké poděkování patří Leverkusenu, jehož představitelé prokázali během celé doby trpělivost a profesionalitu. Matěj byl pro ně na gólmanském postu jednoznačnou prioritou, přivádějí ho s vizí dlouhodobé vzájemné spolupráce,“ uvedl šéf fotbalové sekce Sport Investu Viktor Kolář.

Jako jednička nejspíš nezačne

Třiadvacetiletý chlapík v rukavicích s předním bundesligovým klubem podepsal čtyřletou smlouvu, v pátek už absolvoval s novými spoluhráči první trénink.

„Dojmy jsou skvělé. Měl jsem možnost mluvit s Michalem Kadlecem, který tu nějakou dobu strávil. Navíc tu jsou další Češi, Patrik Schick a Adam Hložek, to mi může hodně pomoct. Leverkusen je v Německu velký klub, pro mě je to možnost, jak se ukázat. Přišel jsem těsně před začátkem ligy, předpokládám, že bude chvíli trvat, než se do brány dostanu. Doufám ale, že se postupem času vypracuju do pozice jedničky,“ prohlásil Kovář.

V zákulisí se mluví o tom, že by si pozici jedničky měl minimálně pro úvod ročníku podržet Lukáš Hrádecký. Postupem času lze ale předpokládat, že dojde ke změně. A Bayer vsadí na svou novou tvář, ve které má logicky mnohem větší perspektivu. Sportovní i ekonomickou. Součástí transferu je klauzule, podle které si mohou United Kováře odkoupit nazpět. V takovém případě by se cena pohybovala kolem 20 milionů eur (asi 480 milionů korun).

„Matěj do Leverkusenu přichází s pokorou, ale také se zdravým sebevědomím, které jej zdobilo také v dresech Manchesteru i Sparty. Ačkoliv dostane od klubu dostatečný prostor na aklimatizaci, jsem přesvědčen o tom, že hned od prvních dnů bude připraven Leverkusenu pomoct,“ zdůraznil Kolář.

Nejvyšší německá soutěž startuje už příští víkend, na podzim pak na Bayer čeká i účast v základní skupině Evropské ligy.