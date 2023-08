Směr Leverkusen! Kovář míří do Německa za 200 milionů pro United

Velká letní sága se podle všeho chýlí ke konci. Brankář Matěj Kovář, jeden ze strůjců jarního sparťanského titulu, má blízko k novému angažmá. Podle informací redakce iSport.cz se dotahuje jeho velký přestup do Leverkusenu, který za někdejší oporu reprezentační jednadvacítky zaplatí Manchesteru United i s bonusy přes devět milionů eur (asi 216 milionů korun).

Kovář už ve čtvrtek odletěl do Německa, kde postoupí zdravotní prohlídku a podepíše smlouvu. Oslavy titulu se Spartou, krátký přesun do Manchesteru United, pak návrat na Letnou a další sezona v rudém formou hostování. Tak zněl původní plán, na který byl gólman Matěj Kovář nastavený. Napevno s ním počítala i Sparta.

Během léta se ovšem situace začala komplikovat. United protistranu i hráče dlouho udržovali v tom, že dohoda platí. Že je pouze otázkou času, než dojde k jejímu naplnění.

V druhé polovině července ale došlo ke zvratu. Manchester si totiž vyhodnotil, že by Kováře nejraději prodal. Cenu ovšem nahodil na takovou hladinu (sedm až osm milionů eur), že to pro Spartu byla prakticky nehratelná karta.

Ačkoli sportovní ředitel Tomáš Rosický na Kováře čekal do poslední chvíle, s blížícím se třetím předkolem Ligy mistrů musel začít jednat. Na Letnou proto zamířil Dán Peter Vindahl a Kovářova budoucnost tím ještě víc znejistěla.

Spekulovalo se o různých variantách, vyptávala se Aston Villa, zájem projevil i španělský Cádiz. Talentovaný gólman ale nakonec podle všeho nabere úplně jiný směr. A pořádně lukrativní.

Podle informací redakce iSport.cz je na spadnutí jeho přestup do Bayeru Leverkusen, který je připravený za Kováře i s bonusy zaplatit přes devět milionů eur (asi 216 milionů korun).

Bývalá opora reprezentační jednadvacítky ještě ve čtvrtek odcestovala do Německa na zdravotní prohlídku. Dalším krokem by pak měl být podpis dlouhodobé smlouvy. V předním německém klubu by Kovář rozšířil českou kolonii, kterou zosobňují útočníci Patrik Schick s Adamem Hložkem.

A čekal by ho souboj o post jedničky s Lukášem Hradeckým. United by pak měl mít na Kováře právo zpětného odkupu.