Kovář o zklamání z United i Spartě: Je mi to líto. Leverkusen jako sen

Má za sebou léto plné emocí. A taky paradoxů. Prožil životní sezonu. Bez jeho přičinění by si Sparta na vysněný titul sáhla jen velmi těžko. Matěj Kovář přesto až do poloviny srpna nevěděl, kam povedou jeho další kroky. Vysněná volba, tedy návrat na Letnou, po dlouhém martyriu padla. Objevila se ale jiná možnost. Exkluzivní. Nabušený Leverkusen, kde talentovaný gólman rozšířil českou kolonii. „Dozvíte se, že vás chce přímo Xabi Alonso... To je něco neuvěřitelného,“ vykládá Kovář v rozhovoru pro deník Sport.

Nejprve dlouho Sparta. Potom Aston Villa, Cádiz. Pomalu co den, to nový potenciální zájemce. Kolem Matěje Kováře bylo v uplynulých týdnech a měsících pořádně živo. Nic příjemného pro období, ve kterém hráči zpravidla potřebují odpočívat a dobíjet baterky.

„To jsou dva měsíce, které člověk prožívá v nejistotě. Upřímně, jsem rád, že to mám za sebou,“ přiznává talentovaný gólman otevřeně.

A taky s uvolněností v hlase. Má k ní důvod. Čerstvě totiž stojí po boku Patrika Schicka a Adama Hložka coby nová posila Leverkusenu. A těší se na boj o pozici jedničky s Lukášem Hradeckým.

Od úterý jste oficiálně hráčem Leverkusenu. Po létě, kdy se dlouho nevěděl, co s vámi bude, to musí být úleva, že?

„Samozřejmě! Velká úleva. Jak říkáte, od 31. května jsem vůbec netušil, jakým směrem se bude moje kariéra dál ubírat. To jsou dva měsíce, které člověk prožívá v nejistotě. Nebylo to ani trochu příjemné, ale o to jsem nyní radši, že mohu začít novou etapu v Leverkusenu. Moc se na to těším. Snad to bude dobré.“

Jak jste období nejistoty snášel?

„Co vám budu vykládat, není to nic jednoduchého. Tím spíš, že jsem za sebou měl opravdu skvělou sezonu. Z individuálního i týmového pohledu. A pak přijde tohle… Na hlavu to je kolikrát složité. Navíc máte kolem sebe své nejbližší, všechno to prožívají s vámi. Vidíte je v podobné náladě, není to jednoduché. Ale beru to tak, že to k fotbalu tak nějak patří. Je to dané. Někdy se okolnosti sejdou tak, že z toho vznikne taková divočina, Tohle asi nemohl nikdo předpokládat, ten plán byl od začátku daný. Nikoho nenapadlo, že by mohl nastat takový scénář. Upřímně, jsem moc rád, že to mám za sebou.“

Ano, minimálně navenek se zdálo, že je všechno dané. Že se znovu vrátíte do Sparty a strávíte v ní na hostování další sezonu. Nyní jste hráčem Leverkusenu, ale nejste někde uvnitř stále trochu zklamaný, že comeback na Letnou nevyšel?

(Krátce se odmlčí) „To víte, že je mi to líto. Ve Spartě jsem byl sice pouze rok, ale vytvořil jsem si ke klubu silné pouto. K hráčům, trenérům, vedení, i všem zaměstnancům.“

Proč tedy původní plán nevyšel?