Stomilionový Kane dal srdce stranou. Dočká se v Bayernu klubové trofeje?

Bez něj by Spurs byli ploší jako květina v knize. Harry Kane dal za Tottenham 280 branek během devíti let a přistrčil týmu židli, vlastně žebřík k vyšším metám. Jako kapitán, jenž předčil Shearera, Owena, Linekera, Charltona i Rooneyho a vykoval nový reprezentační rekord (58 tref/84 zápasů), vede Anglii na způsob krále Artuše s gólovým Excaliburem. Teď se zarytý abstinent, který nevyhrál jedinou týmovou trofej, ocitl u pípy v Mnichově, aby v hodovní síni Bayernu netočil jen mistrovský bundesligový ležák, ale narazil vítězný sud v Evropě a načepoval Tuchelovu mannschaftu tuplák Ligy mistrů.

Byla to sága s více zvraty než vztah Rosse a Rachel ze seriálových Přátel. Nakonec se Harry Kane, v severolondýnských končinách řečený HurriKane, Golden Boy či Hero Kane, rozžehnal s rodnou půdou a klubem, jehož dres nosil od dětských let (2004).

Mnohým se zdál tento den nevyhnutelný, což vypovídá víc o Tottenhamu než o Kaneovi. Už dávno je přerostl a Spurs ho prostě nikdy nedohnali. Zůstal z lásky, roky poslouchal srdce. Letos v létě poslechl hlavu a rozhodl se připojit k Bayernu Mnichov.

Bude se mu tam dařit, získá první trofeje v životě, kdo ví, třeba vyhraje i Ligu mistrů. A ještě se může vrátit do Premier League a pokusit se vstřelit 48 gólů, které potřebuje k překonání rekordu Alana Shearera.

Žádný muž neznamenal pro tým tolik co Kane v minulé sezoně – dal 30 ze 70 ligových branek, což je 43 %, tedy nejvyšší poměr ze všech hráčů v Anglii. Jeho vítězné a vyrovnávací trefy jim zajistily 24 z 60 bodů (40 %). Bylo to mimořádné úsilí v bezradném mužstvu. Byla to taky poslední kapka pro Kanea.

Pokud si v osobní rovině mohl užít nejlepší ligovou kampaň své okouzlující kariéry a tým přesto skončil osmý, tedy bodově blíž k sestupu než k titulu, pak se těžko divit, že je rozčarovaný a chce zkusit něco nového.

Tottenhamu může trvat roky – bez nadsázky – než se zotaví. Kaneovy zásahy, odhodlání, tvořivost, pevná vůle, vůdcovství; na tolika úrovních vytáhl Spurs jako pes záchranář z lavin. Jde však o víc než o výsledky nebo o přestupový trh. V minulé sezoně dal Harry všechno – a nedostal nic.

Pro Bayern? Opožděná náhrada za Roberta Lewandowského. V březnovém