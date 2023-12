Brémy i bez Pavlenky vezou z Gladbachu bod. Čvančara chyběl

Hosté vstoupili do utkání lépe a v sedmé minutě je poslal do vedení Borré, který si do vápna naběhl na centr Schmida a zakončením placírkou k tyči otevřel skóre. V závěru úvodního dějství srovnal ranou z hranice šestnáctky Reitz. Německý záložník krátce po změně stran dokonal zblízka obrat, Ducksch ale v 76. minutě zařídil dělbu bodů střelou do prázdné branky poté, co jeho spoluhráč Njinmah vypíchl před gólmanem Nicolasem míč.

Borussia nevyhrála třetí z posledních čtyř kol, díky bodu se v neúplné tabulce posunula na deváté místo. Brémy, které naplno bodovaly v jediném z minulých šesti bundesligových zápasů, jsou dvanácté.

Výsledek 15. kola bundesligy:

Mönchengladbach - Brémy 2:2

Branky: 45. a 49. Reitz - 7. Borré, 76. Ducksch