Leverkusen přejel Molde díky Čechům. Pomůže jim do sestavy Africký pohár?

Jestli se norské Molde chtělo před přesunem do Konferenční ligy s tou Evropskou rozloučit na hřišti Leverkusenu důstojně, úplně to nevyšlo. Bayer potvrdil neuvěřitelnou pohodu výhrou 5:1 s českým nádechem u tří branek. V základu nastoupili Patrik Schick i Adam Hložek a oba se gólově prosadili. Leverkusen tak nadále šlape, jenže v Německu se rojí obavy, zda to bude platit i na přelomu ledna a února, kdy tým Xabiho Alonsa čeká nesnadná zkouška.