Spása v nastavení: Leverkusen vyhrál, Schick a Hložek mlčeli. Černý dal gól

Byť Bayer postrádá tři hráče kvůli reprezentačním povinnostem a dlouhodobě mimo kvůli tříslům je Victor Boniface, čekalo se, jak trenér Xabi Alonso sestavu poskládá. Nakonec pouze zachumlaný v dece zůstal od začátku zápasu na střídačce Florian Wirtz, který hlásil potíže s kyčlí.

Od úvodu tak dostali prostor někteří náhradníci a defenzivní záložník Robert Andrich nastoupil na pozici stopera. I přes absenci důležitých hráčů die Werkself v mrazivém počasí ukazovali svou pohodu, protože domácí přehrávali svým širokým záběrem rozmanitých akcí. Je libo ťukes, únik Schicka či pumelice zpoza vápna Alejandra Grimalda? Vše možné, ale velkým nepřítelem Leverkusenu se hlavně v první půli stal gólman Finn Dahmen, který jakoby chtěl být věrný svému křestnímu jménu a v mínus pěti stupních Celsia byl jako ryba pod ledem.

Češi přespříliš vidět nebyli až na jeden moment, kdy Patrik Schick po parádní přihrávce za obranu pelášil sám na domácího brankáře. Ten však sklidil aplaus ochozů, využil horšího vedení míče Schickem a situaci zmařil. I proto se odcházelo do kabin za bezbrankového stavu.

Po návratu z kabin se změnily strany, ale obraz hry zůstal stejný, Bayer dobýval a augsburská defenziva byla pozorná. Alonso potřeboval hru okysličit, tak po hodině hry poslal na trávník Wirtze, což evidentně kvůli jeho zdravotnímu stavu nebylo v plánech. Střídal Adama Hložka, který šanci nevyužil. Hložek se při absenci mnohých hráčů dostal poprvé v této sezoně do základu Bayeru, jednou hlavičkoval neškodným obloučkem na Dahmena, jinak se v dobře pracující bílé obraně topil.

Právě duel na jihozápadě Bavorska mohl být pro Hložka klíčem k větší minutáži v bundeslize, ale těžko říct, zda zrovna tento výkon Alonsa přesvědčil.

Schick přece jen byl ve hře více a zapojoval se do kombinace. Bayer si urputně hleděl útoku, a tak v 68. minutě unikl Ermedin Demirovič, který sice obelstil Hrádeckého, ale z ostrého úhlu zakončil mimo, vzrušení však bylo zbytečné, jednalo se o ofsajd. Stále tak platilo, že celkem Augsburg nevyprodukoval jedinou střelu na bránu, což se nezměnilo do konce zápasu.

Hned vzápětí svůj pokus o tyčku otřel Wirtz a Schickův pokus zblokoval zády stoper Jeffrey Gouweleeuw. Diváci si museli připadat jako na tenise, protože si mohli ukroutit hlavy. Philip Tietz totiž z následného protiútoku Hrádeckého konečně překonal, ale radost vydržela ve WWK Arene jen okamžik, než byl správně videem odhalen znovu ofsajd. I když několikrát se v sobotu rozhodčí Sven Jablonski se svými asistenty ohledně postavení mimo hru seknul.

V této fázi se bez obalu ukazovalo, že obranné opory Odilon Kossounou a Edmond Tapsoba jsou na Africkém poháru, navíc Jonathan Tah utkání sledoval coby náhradník. Trio Andrich, Stanišič, Hincapie v tomto složení nenastupuje a při brejcích to bylo znát. Těžko říct, zda by Boniface vepředu něco zachránil, ale z hlediska zisku bodů to nakonec nebylo potřeba. Hosté nedávali soupeři sekundu na oddech a na Dahmena se valili neúnavně dál, což nakonec přineslo tříbodovou výplatu. V 94. minutě se ve vápně opřel do míče spíše sváteční střelec Palacios a vypukla leverkusenská euforie na argentinský způsob. Augsburg už se na odpověď nezmohl a doma s Bayerem padl 0:1.

Německá fotbalová liga - 17. kolo:

Augsburg - Leverkusen 0:1

Branka: 90.+4 Palacios.

Freiburg - Union Berlín 0:0,

Kolín nad Rýnem - Heidenheim 1:1

Branky: 29. Selke - 55. Busch,

Mohuč -Wolfsburg 1:1

Branky: 61. Widmer - 12. Černý,

Lipsko - Eintracht Frankfurt 0:1

Branka: 7. Knauff,

18:30 Darmstadt - Dortmund.