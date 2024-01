Kadlec o Hložkovi: Byl na vedlejší koleji, Bayer mu ještě hledá roli v týmu

Klíčové týdny pro Adama Hložka. Takhle vidí Michal Kadlec (39) pozici mladého českého útočníka, jemuž se stále nedaří prorazit do nabušené základní sestavy Bayeru Leverkusen. Nyní se mu otevírá šance, aby kouče Xabiho Alonsa konečně přesvědčil, že má patřit mezi vyvolené. Odjezd nigerijského střelce Victora Bonifaca na Africký pohár národů lehce uvolňuje konkurenční přetlak v týmu lídra německé bundesligy. „Hložan se stal na podzim obětí dobré série Leverkusenu,“ říká stoper Slovácka, jenž v Bayeru působil pět let. (2008-2013)

Očekáváte, že Adam Hložek dostane v příštích dnech a týdnech větší minutáž než na podzim?

„Ten půlrok to vypadalo, že je spíš na vedlejší koleji. Ale někteří hráči odjeli na Africký pohár. Díval jsem se, že dal Adam v generálce (proti italským Benátkám) dva góly. Pokud má mít šanci hrát v základní sestavě, tak teď. Uvidíme, jak to chytne za pačesy. Tento měsíc nebo dva budou rozhodující. Leverkusen zatím šlapal jako hodinky.“

Nigerijec Victor Boniface je typická „devítka“, s ním soupeří spíš Patrik Schick, ne?

„Přesně tak. S Bonifacem bojuje o místo Schicky. Příchodem Bonifaceho se reagovalo na Schickovo zranění a asi nikdo nečekal, že se tak dobře chytne. Za mě je nyní číslo jedna. Hložan nastupuje spíš s Wirtzem pod hrotem anebo na křídle. Má to tam složité. S hráči tmavé pleti se my Češi nemůžeme z hlediska rychlosti a dynamiky moc srovnávat. A dnešní fotbal je celý o rychlosti. Hložan úplně sprinter není. Přijde mi, že mu ještě hledají v týmu roli.“

Nemyslel jste si, že v Leverkusenu vynikne víc a dřív?

„Pořád je ještě mladý kluk. I kdyby se neprosadil tam, může se mu to povést jinde. Mezi českou ligou a bundesligou je rozdíl. Navíc Hložanova nevýhoda je v tom, že se Leverkusenu tak dařilo. Kdyby se nevedlo, trenér by sestavu víc prostřídával. Takhle neměl důvod měnit styl, ani hráče. Šancí dostával míň. Potřeboval by větší vytížení. Ale zase je dobré, že mohl hrát v pohárech. Talent určitě má a dokazuje to. Kumšt dobrého trenéra je i to, že dokáže udržet mančaft v dobré náladě, i když je v něm velká konkurence a někteří hráči nejsou spokojení. Aby všichni táhli za jeden provaz. Na prvním místě musí být tým.“

Mužstvo hraje o titul, takže je tlak na úspěch. Další důvod pro to, aby trenér moc nerotoval sestavou, co?

„Přesně jak říkáte. Sestava si sedla, ti hráči se dobře doplňovali. Najednou zjistíte, že tam není místo, anebo jen na krátkou dobu. Schicky s Hložanem mají výhodu aspoň v tom, že jsou útočníci. Jako obránci by se dostávali na hřiště ještě složitěji. Útočníci se víc střídají, mohou dát gól a upozornit na sebe. Když si ale sedne obrana, těžko budete v šedesáté minutě sahat mezi stopery, když to není nutné. Někdy musíte mít štěstí i v tom, že se zraní anebo vykartuje hráč zrovna na té vaší pozici. I když to samozřejmě nikomu nepřejete.“

Jak se vám vůbec líbí Alonsova parta v této sezoně?

„Je to bomba, masakr! Viděl jsem pár zápasů, třeba s Bayernem, s Dortmundem. Klobouk dolů před Leverkusenem. Hrají v tempu, mají klid na balonu. Ve hře je hodně přihrávek, je to takový španělský styl. A když nemají balon, jsou nepříjemní v presinku. Dávali spoustu gólů, koukalo se na to moc pěkně. Líbili se mi moc. V německé lize i v evropských pohárech. Ale teď byla pauza a na každého přijde nějaká krize. Pořád je nahoře Bayern, který je v boji o titul zkušenější. To dokázal i minulou sezonu.“

Má váš bývalý klub fakt reálnou šanci urvat první místo?

„Myslím, že se tam o tom určitě mluví. Dotáhnout to k titulu klidně můžou. Mají náskok, s Bayernem jsou odskočení. Nemyslím, že by se mezi ně na jaře dostal ještě někdo jiný. Musel by nastat totální kolaps, což se podle mě nestane. Na druhou stranu, my jsme s Leverkusenem taky jednou vedli po podzimu tabulku a nakonec jsme skončili sedmí. Ale myslím, že trenér Alonso i hráči jsou v hlavě správně nastavení.“