Leverkusen dál ve hře o treble. Ikona Bayernu vidí Alonsa brzy v Liverpoolu

Už několik dní před pohárovým utkáním vydal trenér Xabi Alonso jasný signál. Měl by chytat Matěj Kovář, což se také potvrdilo. Byl to logický tah španělského lišáka. Sám působil jako hráč v kabinách s obrovskou konkurencí, takže si je vědom, že potřebuje všechny v kádru v co největší pohodě. Kovář navíc odehrál všechny zápasy v Evropské lize a většinu v DFB Pokalu. Nebyl by to pro českého brankáře dobrý vzkaz, že mu kouč nevěří v pokročilejší fázi soutěže.

Jelikož na die Werkself čeká o víkendu megalomanský duel o titul s Bayernem, nabízela se varianta, že v týdnu bude proti Stuttgartu Lukáš Hrádecký odpočívat. Jinak ale Alonso na těžký víkend nebral zřetel. Od první minuty nastoupily tradiční opory jako Wirtz, Frimpong, Grimaldo či Tah. Před záplavou hvězd měl čeřit vodu švábského soupeře Patrik Schick. Poté, co hned v úvodu po rohovém kopu Kovář inkasoval, to byl právě Schick, který mohl srovnat. Zakončení? Po odrazu míče na jedničku. Někdejší forvard AS Řím byl ale lapen v ofsajdu, gól platit nemohl.

Po vyrovnání Andrichem zkraje druhé půle radost „lékárníků“ trvala jen okamžik, protože vedení vrátil VFB Chris Führich po špatné rozehrávce Kováře a nedorazu se spoluhráči. A to ještě v první půli Kovář rovněž zaváhal a ztratil míč, jenže Karazor střílel slaboučce na střed. Z tohoto pohledu se brankář bojující o místenku na EURO nevyznamenal.

Nebyl by to ale Leverkusen, aby se vzdával. Dva přesné pasy Floriana Wirtze stačily, aby Bayer otočil. Nejdřív srovnal navrátilec z Afrického poháru národů Amine Adli a v závěru promluvil projektil hlavou kapitána Taha – 3:2. Bay Arena byla radostí málem zbořena a Leverkusen natáhl svou výjimečnou sérii na třicet. Přesně tolik soutěžních utkání už pod Alonsem Bayer nepadl.

„Tato výhra nás ještě více nabudí. Dodala hráčům spoustu energie, kterou budou na složitý úkol potřebovat,“ hlásil odhodlaně Alonso už směrem k epické sobotní řežbě.

Schick více zásadních momentů nezaznamenal a v 64. minutě jej střídal Iglesias. Hložek šel na trávník ryze jako taktický prvek pro kouskování hry v samotném závěru, což se vyplatilo. Domácí už zápas urvali.

Německý pohár se tak najednou stává pro Bayer nejsnadnější cestou k trofeji, zdá se. Už ve čtvrtfinále byl DFB Pokal značně vyčištěn od prvoligistů včetně Bayernu či obhájce titulu z Lipska. Dál do semifinále proklouzl Düsseldorf a Kaiserslautern s Filipem Kaločem.

Bayer navíc musí myslet i na Evropskou ligu. Ve hře je tím pádem treble. I proto nadále sílí spekulace, že je Alonso stále větším favoritem na post kouče Liverpoolu po chystaném odchodu Jürgena Kloppa. Jako rozbuška pak působí slova televizního experta a bývalého záložníka Bastiana Schweinsteigera, který se možná i schválně před zápasem s „jeho“ Bayernem vyjádřil k Alonsově budoucnosti. „Znám Xabiho a myslím, že jeho velkým snem je trénovat Liverpool. Dovedu si představit, že v létě opravdu odejde,“ dodal někdejší německý záložník, který s Alonsem strávil jednu sezonu v Mnichově.

„Chovám k Liverpoolu i Jürgenovi obrovský respekt, ale momentálně jsem šťastný v Bayeru. Užívám si každý zápas, který je tady pro mě výzvou. Je to krásná a intenzivní cesta. Nesoustředím se na květen ale na zítřek,“ nechal se slyšet bývalý liverpoolský záložník, který tak přímo letní stěhování do Anglie nezavrhnul.