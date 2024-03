Zlaté české nožičky! Schick s Hložkem zařídili vítězství Leverkusenu

Fantastická zpráva pro českou repre. Útočníci Bayeru Leverkusen, Adam Hložek s Patrikem Schickem, se znamenitě naladili na nadcházející sraz. Oba se jednou trefou podíleli na triumfu Leverkusenu 3:2 na půdě Freiburgu. „Chtěl jsem prostě jen dobře trefit míč a to se mi povedlo. Lépe už to ani nešlo,“ pochvaloval si Schick svůj povedený zásah ve stylu tyč, tyč, gól. V čele bundesligy mají „lékárníci“ nadále desetibodový náskok.

Lepší představení ofenzivních krajánků ve službách Leverkusenu si snad Ivan Hašek ani nemohl přát. Vůbec poprvé se Adam Hložek s Patrikem Schickem trefili ve stejném bundesligovém utkání. Sparťanští odchovanci byli klíčovými muži Bayeru při vydřeném vítězství 3:2. Především Schick prokázal skvělou formu, když dokázal navázat na své čtvrteční dvougólové představení do sítě Karabachu.

„Jsem velice šťastný, že se nám dnes podařilo zvítězit. Poslední dva zápasy byly poněkud hektické, ale dnes jsme si vedli opravdu dobře,“ byl autor jedenácti branek v této sezoně spokojený se ziskem tří bodů.

Úvod utkání přitom nenasvědčoval tomu, že by Freiburg měl představovat pro lídry soutěže větší překážku. Florian Wirtz už po 86 sekundách poslal Bayer do vedení krásným obstřelem na zadní tyč. Domácí však o několik minut později srovnali po rychlém ťukesu.

„V některých fázích prvního poločasu jsme předržovali míč. Nehráli jsme dostatečně přímočaře. Nebyli jsme směrem dopředu tak aktivní, jak bychom si představovali,“ našel mezery ve hře Bayeru jeho sportovní ředitel Simon Rolfes.

Anketa Kdo získá německý titul v bundeslize? Bayern Mnichov Leverkusen někdo jiný

Chmury „lékárníků“ rozehnal sedmou trefou v ročníku Adam Hložek, jenž byl v závěru poločasu ve správný čas na správném místě. Noah Atubolu v brance Frieburgu zazmatkoval a před Alejandrem Grimaldem posunul míč jen k Schickovi, jehož ránu dokázal ještě vyrazit, ale pouze k Hložkovi, který pohodlně skóroval do odkryté branky.

„Naprosto chladnokrevně,“ hodnotil zásah magazín Kicker.

Krátce po změně stran zdvojnásobil českou radost Patrik Schick. Hložek vyslal do křídla Jeremieho Frimponga, jehož centr šikovně z první nasměroval Schick do vzdálenější tyče, od ní míč zamířil do druhé tyčky a od ní do sítě. „Jedna z těch tref, které označíte za gól měsíce,“ byl v úžasu německý magazín.

75 Tolikátý zápas na lavičce Leverkusenu odkoučoval Xabi Alonso s bilancí 50 výher, 15 remíz, 10 proher, 178 vstřelených a 79 inkasovaných gólů.

„Moje trefa mě opravdu potěšila. Jeremie mě skvěle našel a zbytek byl i trochu o štěstí. Já se soustředil na to, abych dobře trefil míč a to se mi povedlo. Lépe už to ani nešlo,“ okomentoval svou trefu sám český kanonýr.

I přes snížení a závěrečný tlak domácích si Leverkusen došel pro tři body a osm kol před koncem bundesligy má v čele desetibodový náskok na Bayern Mnichov.

„Z tohoto stadionu se body nikdy nevozily snadno. Nyní je důležité, aby všichni hráči zůstali v následujících dvou týdnech zdraví a dělali to, co mají, aby zůstali fit,“ přeje si Rolfes.

První bundesligový titul v historii klubu je opravdu blízko. I díky českým šutérům.