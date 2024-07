Ruman: Ať Hložek zůstane v Německu. Spartu chápu, Karabec se obouchá

Nabízí se, aby fotbalista Adam Hložek po dvou letech opustil Leverkusen. Aspoň na rok, aby zvýšil minutáž, nabral sebevědomí. Momentálně se zdá, že v mistrovském kádru by víc prostoru nedostal. Proto se řeší, jakým směrem se má vydat. „Jsem přesvědčený, že stylem hry se hodí do německého fotbalu,“ nabízí pohled bývalý útočník Petr Ruman, jenž nyní působí jako trenér rezervy Greuther Fürth. Kromě Hložka rozebral odchody Michala Ševčíka a Adama Karabce ze Sparty.

Měl by Hložek změnit prostředí?

„V Leverkusenu už je dva roky, a když se podívám na data v mistrovské sezoně, hrál míň než před rokem. Konkurence v mužstvu je obrovská a v jeho případě je důležité, aby měl herní praxi. Což se obávám, že v Leverkusenu je složité.“

Zvýšily by se šance, kdyby odešly opory typu Victor Boniface?

„Nemyslím si. Pro Adama je důležité, aby šel do mužstva, kde nebude číslo dva, tři nebo čtyři. Musí být posila, hráč do základní jedenáctky. Navíc mám pocit, že se způsobem svého fotbalu do stylu Leverkusenu pod trenérem Alonsem zas až tak nehodí.“

Co vás k tomu vede?

„Ukazuje se, že na špičkové úrovni má technické problémy, nepřesnou střelu, občas mu odskočí balon. V Leverkusenu jsou hráči na vyšší úrovni. Bylo by lepší, kdyby změnil působiště.“

Má hledat v bundeslize?

„Jsem přesvědčený, že se stylem hry hodí do německého fotbalu. Má buldočí povahu, je rváč a nebojí se jít tam, kde to bolí. Zároveň hledá situace, aby mohl dávat góly. Doporučuju mu, aby v Německu zůstal a našel si tým, kde si sedne s trenérem. Když dostane důvěru, půjde nahoru.“

Tipnete si, v jakém mužstvu by se mohl prosadit?

„Přemýšlel bych spíš, s jakým trenérem si sedne. Pokud by měl podobnou filozofii fotbalu a přemýšlení, automaticky by hrál a dostával víc šancí. Podle mě by pasoval k Steffenu Baumgartovi z Hamburku. Jde ovšem o druhou bundesligu. Své by si uhrál také v Mohuči, která se stylem podobá tomu, jak Adam hraje.“

Posunul se Hložek za dva roky v Leverkusenu?

„Přechod z českého prostředí do německého není jednoduchý. Ještě navíc, když přišel s nálepkou posily s takovou hodnotou. Klub se mu snažil pomoct, ale jiný styl života, fotbalu i řeč jsou věci, které musí zpracovat. Určitě mu dva roky pomohly, posílily ho, ale teď nastal správný čas, aby udělal v uvozovkách krok zpátky, který ho následně vystřelí o tři, čtyři dopředu.“

Jak na něj momentálně v Německu nahlížejí?