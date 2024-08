Expert Ruman o Hložkovi: Zapadne, ale pozor, je nejdražší! Očekávání budou

Už během EURO naznačoval, že by Hoffenheim mohl být dobrým místem pro rozvoj Adama Hložka, jenž v Leverkusenu uvadl. Expert deníku Sport Petr Ruman, někdejší baníkovec, který prakticky celou kariéru odkopal a nyní trénuje v Německu, přestup kvituje: „Trenér Matarazzo pro něj najde pozici.“

Ale co ta cenovka? 18 milionů eur je klubový rekord, dosud to byla polovina.

„V první trojce v bundeslize, což je Leverkusen, Bayern a Dortmund, jsou to normální peníze, ale pro Hoffenheim jde opravdu o velkou částku. Očekávání bude. Lidé se přijdou podívat na nejdražší posilu v historii klubu. Záleží jen na Adamovi.“

V jakém smyslu?

„Uvidíme, jak si to nastaví v hlavě. Pro něj to může být velká výhoda. Když na sobě bude pracovat jako doteď, jsem přesvědčený, že se dokáže prosadit.“