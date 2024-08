Zákulisí prodeje Hložka, odstartoval ho Dortmund. Kuka: Vycítili jsme šanci

Námluvy s Leicesterem vypadaly hodně vážně, Adam Hložek si pomalu balil kufry do Anglie. Jeden obří transfer uvnitř bundesligy však určil jeho budoucnost. Zákulisí přestupu z Leverkusenu do Hoffenheimu popisuje pro deník Sport a web iSport.cz hráčův agent Pavel Kuka ze společnosti ISM. „Nikdy není nic hotové, dokud nejsou podepsané kontrakty. A tak to bylo i v tomto případě,“ usmívá se.