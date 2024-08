Nevíme, jaké jsou tu plány. Kadeřábek o Češích v Hoffenheimu i Spartě

A málem nachystal i gól Adamu Hložkovi. V nastavení první půle si svým klasickým způsobem šikovně obhodil soupeře, namířil si to do vápna a zpětnou přihrávkou nachystal skvělou palebnou pozici pro Hložka. Jsou to situace, které by chtěl Kadeřábek vytvářet i v desáté sezoně v Hoffenheimu - a tentokrát ještě tím spíš pro české spoluhráče.

„Říkali jsme si, že by bylo hezké, kdybych mu nahrál na gól a musím říct, že to Adam i hezky trefil. Samozřejmě se snažíme na součinnosti spolupracovat, pro mě je důležité, jaký hroťák tam bude hrát. Když tam sypu centry, jsou pro mě hroťáci nejdůležitější hráči z týmu. Snažím se Adama odchytit, říct mu, kam většinou ty balony dávám, do jakých mezer, kam má jít, když mám balon. Pracujeme na tom,” říká v rozhovoru Ligy naruby pro deník Sport a iSport.cz.

Pár dní po výhře v úvodním ligovém zápase nové sezony proti Kielu si Pavel Kadeřábek vyhradil čas a v rozsáhlém exkluzivním interview mluvil i o své budoucnosti. V červnu mu končí smlouva a pravý bek nevylučuje ani návrat do Česka a konkrétně do Sparty, která situaci okolo Kadeřábka bedlivě monitoruje. „Jsem otevřený všemu. Může se stát, že tu ještě prodloužím, ale i to, že se budu vracet zpět do Čech nebo přestoupím do jiného zahraničního klubu. S rodinou jsme otevření všemu,“ líčí.

V rozhovoru padla řeč i na telefonát od Ivana Haška, výkony Čechů na EURO, ale i na klima v Hoffenheimu, do kterého přichází rozrostlá česká enkláva. Jak by se v prostředí rodinného klubu, jehož vedení ale bylo před sezonou rozprášeno, mohli prosadit?

„Celé naše vedení je obměněné. Sportovní ředitel, který si mě přivedl, už tady není. Odešel šéf skautů i prezident klubu, spoustu lidí tu není. Je to pro mě samozřejmě obtížná a vlastně smutná situace, protože jsem s těmi lidmi už neměl jen profesionální vztah, ale i de facto rodinný. Když člověk přijde o kamarády, je to vždy nepříjemné. To zemětřesení jsem nesl celkem těžce,“ přemítá dlouholetá stálice Hoffenheimu.

